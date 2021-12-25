在戲劇圈，劇本與演員是彼此的充要條件，好的選角才有成功的作品，而好的人物設定與故事，能成就演員，在競爭激烈的業界出人頭地，這點在金牌製作于正的作品中，經常得到驗證，在他近年最叫好叫座的劇作《延禧攻略》中，飾演「純妃」的女星王媛可，就是活生生的例子，看她在劇中爐火純青的表現，很難想像，當初她其實只想著要去試鏡一個丫鬟角色而已。

出身山東煙台的王媛可，自小家教甚嚴，直到要升大學才正視自己內心的渴望，考上了解放軍藝術學院，自此遠離家鄉奔赴北京追夢，畢業後她作為演員出道，雖演出機會不少，其中不乏知名作品，但並未大紅大紫，倒是感情先一步有了結果，她在2012年認戀男星王雨，隔年迎接兒子出生，但演藝事業也因為當媽媽而停下腳步。

原本因懷孕生子而有1年沒戲演的王媛可，因演出《延禧攻略》純妃一角翻身。(翻攝自微博)

王媛可因為懷孕生子的關係，有足足1年時間沒人找她拍戲，當時《延禧攻略》正展開選角，製作人于正找上王媛可，問她有沒有興趣試鏡，王媛可當時的心態放得很低，預期就去演個丫鬟，沒想到導演讓她試穿一下嬪妃的戲服，一轉身看見王媛可綻放光芒，當下就被敲定出演要角「純妃」。

事實上在《延禧攻略》公布卡司時，王媛可遭到外界質疑，覺得她身為一個不出名的演員，擔憂她撐不起角色，但王媛可卻拿出琢磨多年的真本事，將純妃由白轉黑的過程演繹得淋漓盡致，她還是這齣戲中少數不需要另外配音的演員，而「純妃」一角，將王媛可的演藝生涯帶上新高點。

王媛可當初接到于正邀試鏡的電話時，只打算去演個丫鬟。(翻攝自王媛可微博)

她曾在節目中淚謝于正，表示她生完孩子後，長達11個月沒半部戲來找她，考量著要養家糊口，她考慮著是不是該厚著臉皮去給以前認識的導演們打電話，告訴他們她願意從頭來過，甚至思考是否該轉行好維持生計，在她將放棄之際，接到了于正的電話。

當時于正只是問她有沒有空，有個角色感覺適合她，王媛可竟直接答應，連角色、戲份、片酬都沒問，反倒是于正這邊有些擔心，但仍給她機會，沒想到這一試鏡，劇組全然的安心，對王媛可來說，于正猶如救命恩人，她的人生因為《延禧攻略》的純妃一角，完全逆轉，這段幕後故事也感動無數觀眾。