16年前當時25歲的計程車司機楊豐睿，與昔日國中同班陳姓女同學交往，但兩人學歷相差懸殊，價值觀念漸行漸遠，加上女友認為他不知上進想分手，2005年6月16日，楊潛入陳家打算綁走女友，不料被返家的陳母發現後斥責，楊難忍憤怒，瘋狂連刺70多刀，陳母當場血肉模糊倒臥血泊死亡，一審雖曾判處死刑，但終審最高法院2008年將他判處無期徒刑定讞，讓楊豐睿逃過一死。

計程車司機楊豐睿，與陳女是北市大同區某國中同學，畢業後並未連繫，2003年因一起到南投出遊，兩人萌生愛意成為男女朋友，但女方具有碩士學歷，在國會擔任助理，楊只有高中畢業，卻好高騖遠，開計程車又投資股票虧損連連，陳母頗有微詞，不被祝福的感情導致漸生齟齬。

楊在案發當天一早就在外觀察，等候陳家人全部外出，再以私下複製的鑰匙開門潛入陳家，打算綁走女友，未料，沒等到女友卻剛好被陳母回家撞見，陳母嚴厲斥責，又為了女兒曾為他墮胎，堅決不讓兩人復合。

楊面對陳母數落與咆哮，不禁怒火中燒，拿出電擊棒要電暈陳母，但「效果沒有那麼好」，無法順利電暈，又拿出童軍繩纏繞陳母頸部，雙方拉扯中，楊持水果刀朝陳母右臉、前胸、左腰、背後連刺70餘刀；刺到面目全非，傷痕多處見骨。

2005年6月16日晚間，楊行凶後竟拿走陳母皮包內2000元現金，準備逃離現場時，還想縱火燒屋，恰好陳女的哥哥下班返家，楊來不及點火，趕緊從後門逃跑。陳母生前原本不斷鼓勵楊要奮發向上，後來見他投機又不踏實，且缺乏積極進取的態度，得知女兒說與楊個性不合要分手，就和家人一致同意，沒想到卻遭楊狠殺死亡。

楊逞凶後，開車前往和女友情定的南投，撥電話誘騙陳女見面談判，企圖同歸於盡，幸警方早已鎖定楊男涉案，透過楊母策動，在台中干城火車站附近將他逮捕送辦，陳女得知殺母凶手就是男友後，悲痛哭喊「都是我不好，讓媽媽走了！」

但楊始終否認侵入陳家是竊取財物失風殺人，但檢警調查，楊刻意不開自己的計程車，選擇在前一天租車前往，還編造出陳父要找黑道教訓他，潛入陳家了解實情的謊言。案發4個月後，檢方起訴，2個半月後，一審以惡性重大，依強盜殺人罪判處死刑，不過最後強盜部分不成立，高院改判無期徒刑，案經檢方上訴被駁回，全案確定。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。