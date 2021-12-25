台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免後，台北市第五選區（中正萬華）無黨籍立委林昶佐成為下一個目標，其罷免案將在明年1月9日投票（星期日），投票後需於明年1月14日公告罷免案結果。

中選會12月3日決議該罷免案投票日期、時間，並討論通過該罷免案工作進行程序表。《中時新聞網》整理出相關重要工作日程。

◆投票日期：2022年1月9日（星期日），上午8時至下午16時。

◆投票地點：台北市第五選區各投票所。

立委林昶佐罷免案重要時程。（製圖／陳友齡）

◆罷免理由：

提議人之領銜人鄭大平提出罷免理由書如下：

一、林昶佐在立法院投票反對公開3+11會議紀錄，不顧萬華選民追求疫情破口真相的民意，配合民進黨黨團掩蓋黑箱決策。

二、林昶佐在立法院投票反對修正《學校衛生法》，反對禁止使用含乙型受體素（瘦肉精）、基因改造生鮮及加工食材進入校園。讓瘦肉精進入校園、學生吃萊豬，影響學生健康。

三、林昶佐擔任二二八基金會董事期間，15次會議僅出席1次，讓受害者家屬蒙羞。

四、林昶佐身為立法委員應為中正萬華民眾喉舌、監督預算，卻討好執政黨，迎接衛福部長陳時中下車，立法委員的監督立場與尊嚴蕩然無存。

五、林昶佐公開高喊台獨，身為中華民國立法委員無視國家主權及憲法。

◆罷免門檻：

據《選罷法》規定，林昶佐罷免案第三階段罷免投票要過關，同意票必須超過6萬1187票，且同意票需超過不同意票。

◆其他重要日程：

一、2021年12月30日至2022年1月8日，辦理公辦電視罷免說明會。

二、2022年1月5日前公告罷免投票人人數。

三、2022年1月14日前審定罷免投票結果。

四、2022年1月14日公告罷免投票結果。

（資料來源：中選會）