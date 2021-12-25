無黨籍立委林昶佐。（資料照/陳君瑋攝）

2022年1月9日為第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選、台北市第5選舉區林昶佐罷免案的投票日，備受政壇關注。回顧林昶佐在2020年1月11日的得票狀況，當時他以無黨籍及未經政黨推薦參選台北市第五選區（萬華全區＋中正21里），得票數為8萬1853，得票率為49.91%。

仔細看2020年得票數部份，林昶佐在萬華區得票數5萬4055，其中以華江里2740票最多；中正區部分得票數2萬7798，以南福里2795票最多。至於此次立法委員選舉台北市第5選舉區原選舉區選舉人總數24萬4748人，因此換算可知，此罷免同意票門檻至少要6萬1187票，且有效同意票需多於不同意票數才會通過。

以下為《中時新聞網》特別整理2020票數狀況：

★區域得票數：

中正區：得票數2萬7798、得票率42.54%

萬華區：得票數5萬4055、得票率46.24%

★得票數最多里的前三名分別是：

中正區：1.南福里2795票 2.文祥里1997票 3.新營里1991票

萬華區：1.華江里2740票 2.和平里2470票 3.頂碩里2449票

★罷免案過關門檻？

罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

由於立法委員選舉台北市第5選舉區原選舉區選舉人總數24萬4748人，因此換算可知，此罷免同意票門檻至少要6萬1187票，且有效同意票需多於不同意票數才會通過。

★罷免案若過關，何時補選？

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第2項規定，罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。

(資料來源：中選會官網)