2022年1月9日為第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選、台北市第5選舉區林昶佐罷免案的投票日，備受政壇關注。回顧林昶佐在2020年1月11日的得票狀況，當時他以無黨籍及未經政黨推薦參選台北市第五選區（萬華全區＋中正21里），得票數為8萬1853，得票率為49.91%。
仔細看2020年得票數部份，林昶佐在萬華區得票數5萬4055，其中以華江里2740票最多；中正區部分得票數2萬7798，以南福里2795票最多。至於此次立法委員選舉台北市第5選舉區原選舉區選舉人總數24萬4748人，因此換算可知，此罷免同意票門檻至少要6萬1187票，且有效同意票需多於不同意票數才會通過。
以下為《中時新聞網》特別整理2020票數狀況：
★區域得票數：
中正區：得票數2萬7798、得票率42.54%
萬華區：得票數5萬4055、得票率46.24%
★得票數最多里的前三名分別是：
中正區：1.南福里2795票 2.文祥里1997票 3.新營里1991票
萬華區：1.華江里2740票 2.和平里2470票 3.頂碩里2449票
★罷免案過關門檻？
罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。
由於立法委員選舉台北市第5選舉區原選舉區選舉人總數24萬4748人，因此換算可知，此罷免同意票門檻至少要6萬1187票，且有效同意票需多於不同意票數才會通過。
★罷免案若過關，何時補選？
中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第2項規定，罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。
(資料來源：中選會官網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。