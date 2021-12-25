為了維護飛行安全，桃園機場以場面巡查及設置阻隔設施加強跑道淨空驅鳥作業，讓航機在起降，以及場面滑行過程中順暢安全，同時也進行鳥相、蟲相調查，透過大數據資料分析，掌握機場內各種鳥類動態，也研擬相關防制措施，以標本兼治、多管齊下方式，全方位降低鳥擊頻率精進飛安。

桃園機場以紗網覆蓋明溝，減少鳥類進入機場之誘因。(圖/桃園機場公司提供)

「鳥擊」是航機在飛行途中遭受到飛鳥撞擊的簡稱，超過9成的鳥擊飛安事件發生在飛機起降的低空階段，其中又有一半是發動機在啟動期間吸入飛鳥。航機在低空遭到鳥擊導致機件損壞，機師應變的時間與空間都有限，會嚴重威脅到飛航安全。

根據美國聯邦航空總署（FAA）統計資料顯示，1988年至2019年全球鳥擊損壞航機事件271件，造成292人死亡，財物損失約900億美元。2021年至今美國通報的鳥擊7800件；而桃園國際機場在2021年上半年，也有5起鳥擊事件。

鳥擊危害最有名事件2009年1月15日在美國紐約發生，當天全美航空(US A i r w a y s)的US1549航班從拉瓜地亞機場起飛後遭到鳥擊，雙發動機失效，靠著機長薩利優異的飛行技術，6分鐘後迫降哈德遜河河面，全機155人全數獲救。事後調查發現，飛機撞擊一群加拿大黑雁，每隻重約3至6公斤。而這個航機飛安事件後來也被翻拍成為電影。

為積極落實「飛航安全」、「地面安全」、「資訊安全」、「航空保安」與「工程安全」五大面向，桃園機場公司以國際民航組織（ICAO）Annex 19號附約為，最高安全指導原則，並於桃機安全管理SMS系統中，成立野生動物防制分組，擬訂相關計畫來減少鳥類及野生動物進入機場區域的機會。

根據桃機公司統計，航機鳥擊次數自2018年的39件、2019年23件，到2020年5件，已經逐年下降，2017年至2020年，每萬架次鳥擊率均低於目標值，獲飛安基金會頒發鳥擊防制績優獎。由於受疫情影響，桃園機場2021年1至9月航班較去年減少16%，加上桃園機場周邊多為空曠草地、埤塘溪流，有利鳥類覓食棲息，上半年逢鳥類育雛季節等因素，致鳥擊事件頻率較平均數為稍高。

桃園機場架設直立式鳥網等阻隔設施，降低鳥擊事件發生，維護飛航安全。 (圖/桃園機場公司提供)

採用生態管理，減少場內留鳥、候鳥棲息，與鳥和平共存

為掌握桃機鳥類活動情形及生態，桃機公司與桃園市野鳥學會合作建立鳥相資料庫及觀測紀錄，每月發布鳥類活動預告，於網站公告可能威脅飛安的主要鳥種、活動區域與時間及飛行高度等資訊，並刊載於飛航公告提醒航空業者。「2021年10月桃園國際機場鳥類活動預告」即顯示場內主要活動鳥種為白尾八哥、黃頭鷺，並提供上午及下午時段鳥類分布與移動狀況等資訊，各種鳥類動態一覽無遺。

桃園機場也以溯源管理方式，減少機場內鳥類遮蔽處、水源及覓食地，透過架設鳥網及明溝覆蓋紗網等整治措施，減少鳥類於場內棲息機會。除了既有的鳥相調查，為精進鳥擊防制作為，今年8月起執行空側蟲相研究調查，期能了解與掌握鳥類食物鏈與生態環境，作為檢視及調整鳥擊防制措施採取對策之參考。

桃園機場透過鳥相調查掌握機場鳥種與習性，從生態面精進鳥擊防制作業。 (圖/桃園機場公司提供)

落實例行防制作業 降低鳥擊事件

除了從生態面進行防制外，在鳥類密集活動的清晨6時至8時及傍晚4時至6時的二個時段，桃園機場也會進行驅鳥作業，偕同航警以鳴笛、蜂鳴器或鳴槍進行驅離，同時增加機場環場道路巡查頻率，嚇阻鳥類停留；若有突發性鳥群發生，則依規定關閉跑道進行驅鳥作業。

桃園機場偕同航警進行例行性環場道路巡查及驅鳥作業，嚇阻鳥類停留，確保航機起降及場面滑行過程安全。(圖/桃園機場公司提供)

這二年來雖然受新冠疫情影響，使得桃機的航班數量減少許多，但桃園機場每日仍有近300架次航班的客貨機起降，桃機公司持續蒐集及試行各種不同方式，強化防制鳥擊作為，以「鳥類不能來覓食、無法棲息停留繁殖」，期望在兼顧生態保育與飛航安全下，使鳥擊事件造成傷害與損失降至最低，確保飛行安全。