網友要賣的手繪《八駿圖，「右下2隻」讓人笑翻。（翻攝臉書社團《●【爆廢公社】●》）

一名網友表示年底手頭緊，拋售一幅原價200萬元的手繪《八駿圖》，忍痛割愛只賣20萬。不過眾多網友仔細看完畫，沒有暴動只有爆笑，紛回：「嘴角失守了，不給讚對不起全世界」、「20萬辛巴威幣嗎」。

一名網友在臉書私密社團《●【爆廢公社】●》發文：「要年底了，手頭有點緊，只好含淚忍痛割愛，拋售手繪《八駿圖》，原價200萬，現在只要20萬。喜歡的要買要快，要是等到右下那二隻生了小馬，就不是這個價了哦！」。

該圖畫風十分「質樸」、「童趣」，除了8匹馬還有一條河，更有用印，可說十分用心。不過仔細一看「右下那二隻」，正在做「連結」動作，讓上千網友看完笑壞，熱烈回應：「嘴角失守了，不給讚對不起全世界」、「笑死了」、「怎麼辦！想買！」、「要確定能生內」、「看到右邊兩隻就知道在放幾年應該會多個幾隻」、「神鳥鳳凰之小雞啄米圖比較值錢」、「20萬神魔幣嗎？」、「20萬辛巴威幣嗎」、「人才啊！你掛點了這副畫就值2億了」。