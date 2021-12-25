珍稀隱富 天母「璞知溪」恬靜潺生活

長期沐浴於自然生態之中，可使人心胸開闊、視野宏觀，尤其陽明山得天獨厚的潺流磺溪等自然景觀，吸引許多外國使節匯聚於旁。隱身於中山北路六段405巷弄間的「璞知溪」與溪相伴，豪景盡收眼底，鬧中取靜，更與使館、外國學校為鄰，尊享高品質清幽環境。

天母的北、東緊鄰陽明山國家公園，西以磺溪與石牌為界，依山傍水，無論居住環境及景觀皆珍貴無價。「璞知溪」位居天母正核心，隱身於中山北路巷弄中，享有靜謐高品質環境，還能微仰陽明山、微觀金色磺溪，倚溪為貴，使其成為自然豪景的藏富居所。

天母除了珍稀的先天環境條件之外，居民的高素質及異國風情，也是多數人喜愛居住於此的原因之一。時間拉回國民政府遷台，當時有許多外僑、政府官員選在天母落腳，且在1950年代前，天母原僅是純住宅區，但當駐台美軍開始進駐且設立宿舍後，街上出現外國面孔已不稀奇，而為了迎合此處的異國風情，各家商店開始引進外國商品，招牌設計、街景規劃的風格也與台灣其他地區十分不同，再加上當地居民素質高、講求生活品質及社區意識濃厚，造就了人文環境獨樹一格的天母生活圈。

緊鄰歐洲學校，為接軌國際的門票。(圖/璞知溪提供)

隨著外國駐台機構陸續的匯集，美國AIT辦事處也選在天母置產，宛如居民專屬的國安級防護，居住環境安全無虞；且緊鄰美僑學校、歐洲學校、日僑學校，成為接軌國際的門票，更促使其他地區的富爸媽為了學子教育移居至此。

美國AIT辦事處也選在天母置產。(圖/璞知溪提供)

隨著外國駐台機構陸續的匯集，美國AIT辦事處也選在天母置產，宛如居民專屬的國安級防護，居住環境安全無虞；且緊鄰美僑學校、歐洲學校、日僑學校，成為接軌國際的門票，更促使其他地區的富爸媽為了學子教育移居至此。

「璞知溪」彼鄰SOGO天母店，生活機能亦為頂級規格。(圖/璞知溪提供)

出自『璞園團隊 璞永建設』的「璞知溪」，以非常難得的機緣全棟打包、全新打造，並以「找最好地點，蓋最好房子」的初衷、「初心不變，韌性越強」的使命，建構樓高14層、共40戶、52-66坪的住家，無地主戶且零店面規劃凸顯住宅單純、珍貴，非常適合置產自住；且高樓層可遠晀陽明山，低樓層陽台大口呼吸芬多精，如同浸浴於森林之中。

「璞知溪」樓高14層、共40戶、52-66坪。(圖/璞知溪提供)

同時坐享自然生態及繁榮生機的環境不等人，買房看緣分也看眼光，如此珍稀的「璞知溪」讓你藏巷靜謐潺生活。

璞知溪

接待會館：台北市士林區中山北路六段290巷8號旁

預約專線：02-2835-5588