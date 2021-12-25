位於台灣東部的「花蓮」，有著得天獨厚、好山好水的自然景觀，也是原住民分布最廣的地區。花蓮縣政府善用這些與生俱來的優勢，落實智慧城市、慢活洄瀾、關懷照護、教育扎根、多元共榮及移居永續等6大施政策略，將利多條件達到加成效果，事實證明成果卓越、獲獎無數，施政結果深受肯定！

花蓮施政6策略勇奪佳績！朝「國際智慧城市」繼續邁進

【實踐教育向下扎根 師資培育不落人後】

花蓮縣是台灣原住民人口之冠的地區，因此在花蓮縣縣長徐榛蔚上任以來，一直對原住民教育與文化不遺餘力。花蓮縣已有四所原民實驗小學，三所為阿美族、一所為太魯閣族。豐濱國小校長陳仙萱表示，花蓮縣府將豐厚的預算及人力投入教育之中，目前也正積極推動布農族新學校，希望原住民課程能夠在不同族群中百花齊放，擁有屬於自己的課程及知識體系，並打造平等的學習環境。

花蓮也擁有全國第一個智慧教育中心，花蓮智慧教育中心主任許壽亮表示，當初成立的目的是為了培育師資，並且建構花蓮的教育課程及架構。參與師資培訓的國風國中老師黃立雙認為，這是一個幫助教師成長學習的地方，擁有很多設備、資源豐富，讓老師能夠將這些知識回饋給學子。

【積極打造低碳城市 深度慢遊花蓮】

而以觀光立縣的花蓮，對環境的保護與推動也盡心盡力，目標打造「低碳城市，幸福花蓮」。知名的東大門觀光夜市就是環保夜市的楷模，縣府為了解決油煙及油水問題，甚至輔導業者使用靜電除油煙機、油水分離器，更鼓勵遊客使用環保餐具。此外，環保局局長饒忠更表示，希望前來的遊客能夠實踐「低碳旅遊」，也就是搭乘大眾交通工具，以及居住環保旅店，一同落實環保、愛地球。

此外，花蓮縣府還特別推出「慢‧精品‧花蓮」，籌備各項主題活動、天文旅遊系列活動等等，同時積極籌備觀光振興方案及各種獎勵計畫。觀光處處長張志翔說，希望遊客來到花蓮能夠放慢腳步、沉澱心情，並深入造訪花蓮各景點，來趟深度之旅甚至城市走讀旅遊，好好感受花蓮的美好。

【導入AI設備實踐有機農業、關懷照護溫暖有感】

因著得天獨厚的好水、好空氣等先天條件，農業也是花蓮重要的發展之一。近年，花蓮縣府推動有機農業有成，儼然已成為「有機首都」。目前花蓮有機驗證戶已超過500戶，有機驗證面積超過2400公頃佔全國1/4，面積、戶數均排全國第一。現正積極推動AI智慧化設備，將「科技智慧物聯網」導入有機農場，進而提升有機產品的品質與質量，亦為農民縮短許多工時。

AI智慧化設備導入有機農場，大大縮短許多工時，好處很多。/截取自中時新聞網youtube

此外，縣府在社福政策上也盡善盡美，全方位支持社會上最需要協助的人民，就算花蓮幅員廣大也不馬虎。針對生育補助，每次產檢就有500元禮券，每胎更有2萬元的生育補助金，對家庭來說是最直接的鼓勵及補助。社會處處長陳加富表示，縣長對於關懷照顧一定親力親為，提供實質的幫助，並讓對方有被照顧的感覺，因為這可以使受幫助者重燃對生命的活力，而這也是促使同仁願意與縣長一同打拼的核心價值。

【成為青年神隊友 創業、買房一一實現】

在大環境、經濟條件不及以往的狀況下，青年無論是創業、成家都需要協助。花蓮縣府以實現青年創業夢想為願景，於去年(2020)打造新創基地，推出「青創貸款我挺你」，提供花蓮縣青年安心創業貸款的利息補貼。青年發展中心執行長明良臻表示，縣長上任後，特別針對15-45歲的青壯年給予協助，甚至具體落實新創基地，提供實質幫助，陪伴青年一同成長。

花蓮縣府為青年推出「青年安心成家住宅」，以興建賣斷式集合住宅給青年人一個家。/截取自中時新聞網youtube

近年最讓青年無力的無非就是買房，花蓮縣府也推出「青年安心成家住宅」，以興建賣斷式集合住宅給青年人一個家。而這樣的住宅一點都不馬虎，除了取得耐震標章外，更榮獲「國家建設獎」等3個金質獎。抽中青年住宅的黃容瑄表示，北漂青年最擔心無法歸根，但買到「青年安心成家住宅」很有成就感，而且不亞於其他社會住宅，因此認為這是很好的政策。

政府的施政成效，人民最有感。花蓮縣府的6大施政策略沒有淪為口號，而是直搗痛點解決問題，並將核心價值放大，給予人民實質的幫助。花蓮縣府的施政成果也反應在獲獎無數，像是榮獲遠見雜誌2021縣市長施政滿意度調查五星殊榮、康健雜誌2021健康城市大調查花蓮勇奪六都第一、《食力foodNEXT》2021台灣食育力城市大調查獲得五星城市桂冠等等，都證明了花蓮縣府施政的好成績！