濕冷冬天遇上冷氣團來襲時，有運動習慣的人可能會暫停活動，原本就不運動的人就更有藉口窩在家裡。不過數據顯示，低溫與過大的溫差對於慢性病患的影響不容小覷，避開4大傷腎傷心的習慣，並且維持規律運動，可以降低心臟病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓、腎臟病等慢性病急性發作的風險。

●冬天不想動 醫曝：4動作最傷腎

三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻指出，民眾在冬天常犯4大養生大忌，對慢性病患及腎臟病患者來說，最容易加重病情。這些NG動作包括：

1.熱衷進補，聚餐、飲酒餐敘大增而暴飲暴食；

2.天冷少流汗，飲水量不夠；

3.懶得動、久坐又常憋尿；

4.保暖不足，穿太少。

冬天強心護腎，除了避開上述4大忌之外，花蓮慈濟醫院內科部、腎臟內科王智賢醫師指出，毫無疑問的，運動對「顧腰子」舉足輕重，最能夠延緩腎臟病與其共病惡化幅度。尤其規律運動對於人們的生理變化和好處，不只在於強化體能而已：

(圖片來源/《慢性腎臟病科學實證最強復健運動》原水文化提供)

由於台灣的透析患者，不論在盛行率、發生率都是全球第一，還有近12%民眾患有慢性腎衰竭，適當的運動能調控三高、減少肥胖等造成慢性腎臟病的危險因子，強化維護腎功能體能。

同時對於已是慢性腎病的患者，運動可改善代謝性酸血症、高磷酸鹽血症、貧血、維生素D缺乏、失眠和肌少症，即使處於亞健康狀態也能享有高品質的生活。

●護腎就要規律運動！醫提醒：慢性病患運動 最該注意這件事

王智賢醫師在《慢性腎臟病科學實證最強復健運動》書中提到，在門診時常有腎臟病患者想知道「我身體很虛弱，是不是不能運動？」醫師指出，重點在於「適當的運動能使身體更健康，但不恰當的運動，輕則造成運動傷害，重則加重病情，甚至影響生命安全。」因此醫師現在也會依照患者個體狀況，打造客製化的「運動處方」。

由於腎臟病患常合併有其他器官問題或是因為透析身帶瘻管，因此運動前務必諮詢醫師，確認能做的項目與強度。一般民眾或輕度患者，可以參考這些項目：

這些運動不只腎臟病患可以先跟醫師討論後適度操做，一般民眾或輕中度慢性病患，也能依自己體能參照，養成規律運動習慣。(資料來源/《慢性腎臟病科學實證最強復健運動》原水文化 圖/中時新聞網陳友齡製圖）

王智賢醫師提醒，運動的目的是要強健肌力與身體能量，務必量力而為，同時最該注意的事，就是「別讓自己跌倒」！日常就規律練習平衡感，就能養成良好體適能，「星狀平衡訓練」就非常適合每天在家裡持續鍛鍊。

(資料來源/《慢性腎臟病科學實證最強復健運動》原水文化 圖/中時新聞網陳友齡製圖）

「切記運動需要持之以恆，短期、不規律並無太大效果」，王智賢醫師強調，除了培養運動習慣之外，就算感覺體能改善，慢性病患也盡量先徵詢醫師建議，再調整運動強度，才能真正避免傷害，打造與慢性病和平相處的最佳體能。

※資料來源／《慢性腎臟病科學實證最強復健運動》原水文化