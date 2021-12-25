近期和圈內人士聚會討論，大家話題熱絡起來，不過還是偏向聚焦在大環境、股市、房市的發展。加上國內央行又針對房地產祭出更嚴格信用管制措施，吾人也趁勢提出自己的想法。

首先是房地產，不光是台灣，其實全球疫情尚未完全趨緩，但是由於各國央行採取強力寬鬆貨幣政策來振興經濟，因此充沛資金買盤大量湧入房市，持續大幅推升房價，漲幅驚人，台灣自然也不例外。

加上近來缺工缺料情形嚴重，友人買了預售屋，建商直接來函要延後2年完工。北部房價基期偏高，所以漲幅沒那麼大，中南部卻是因為多年來累積沒有表現，加上基期偏低、很多北部資金南下炒作，加上台積電設廠光環，題材頗多，漲幅驚人，說到底仍然是游資充沛，低利環境沒有去處所致。此時央行再出手，我認為或許會部分壓抑投機風潮，不過交易不會那麼快就冷卻下來，剛性需求或保值功能尚可接受，惟投機風潮應該會逐漸沉寂下來，投機客需要冷靜三思！

由於國內的固定收益商品仍顯不足，所以一般投資大眾以往都以保險公司的儲蓄保值商品為主，股票基金為輔。但是這幾年因為保險公司提供的產品額定利率偏低，加上股市持續多頭走勢，許多退休人士及上班族和年輕人紛紛投入股市，這部分已經成為不可忽視的力量，尤其護國神山台積電帶頭作用，這一段期間股價表現良好，大部分投資者都有所斬獲，形成良性循環。即使之前外資賣超台股也無法明顯壓低市場，海外資金回流及內資湧入也一直墊高台股行情！

另外我們還有討論到一個很特別的現象，科技業的平均薪資水準已逐步提高，排擠效應所致，許多行業也會被迫調整薪資，否則會找不到適合的員工！我判斷，此刻到月底的交易，固然因為外資休息及大勢已底定，一些法人沒有積極投入，不過農曆年前應該不排除有一波像樣行情，或許紅包行情會悄然啟動，大家要多留神！

台股建議幾家明年展望不錯的公司參考。台積電（2330）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、元太（8069）、聯德控股-KY（4912）、立積（4968）、昇達科（3491）、和潤（6592）、大成鋼（2027）、信義（9940）、華固（2548）。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。

※中時新聞網提醒您：本文所提及之股票，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。