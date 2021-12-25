李靚蕾與王力宏離婚風暴未歇，未來還可能要對簿公堂，處理財產分配與扶養權等後續事宜，周四（23日）李靚蕾發出聲明，拒絕收下王力宏贈與的4.8億豪宅「吾疆」，並希望透過法律進行合理的財產分配。不過若李靚蕾直接收下豪宅，將負擔高額所得稅，而王力宏則因房屋持有人為法人，不必繳稅。對此，有律師認為，若將吾疆先轉給兩人的孩子，受贈對象從媽媽改為小孩，相關稅額必須由王力宏支出，李靚蕾不需要額外負擔費用，也能顯示並非為了要錢的骨氣。

李靚蕾周四在聲明中以3點回應外界質疑，並強調，「關於房子的“贈與”我是不會接受的，所以，你們也不用再拿這件事來曲解我的用意，從頭到尾就不是為了要錢也不是為了報復。我相信司法，所以我和孩子們法律上理應擁有的合理財產分配，相信會透過司法有公平的結果。」

ETtoday報導，大恆國際法律事務所主持律師陳建三建議，如果站在李靚蕾律師的角度，他會建議將這價值4.8億元的豪宅，仍以贈與名義轉到王力宏與李靚蕾小孩名下，受贈與的對象從媽媽變成小孩，相關的稅額由王力宏支出，不僅能破除「借住到18歲」的說法，李靚蕾也不需要額外負擔費用，也能顯示並非為了要錢的骨氣。

目前吾疆是登記在王力宏旗下公司宏聲音樂名下，因此若法人直接贈與，王力宏不需繳交贈與稅，反而是收到豪宅的李靚蕾需要繳最高40%的所得稅，若以吾疆市值約為4.8億，代表李靚蕾最高要繳1.92億的所得稅。

此外，陳建三也提及，李靚蕾所說的合理財產分配，應該是是指台灣法律中的剩餘財產分配請求權，但也要視雙方的婚前協議內容而定，若雙方簽訂為「分別財產制」，那對於豪宅「吾疆」的裁判反而對李靚蕾不利。