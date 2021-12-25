再生醫學是未來醫學的明日之星，尤其是幹細胞治療，正是許多重大疾病及罕見疾病治癒的曙光，台北醫學大學林松洲教授於再生醫學研究多年，他用深入淺出的方式介紹細胞治療趨勢及幹細胞最新的研究方向。

再生醫學是利用細胞的再生能力，修補受損的組織、器官，使恢復到原有狀態的醫療技術，被認為是全新的醫療領域。簡單來說，希望透過幹細胞更新修復能力、延長因疾病受損或老化的器官組織，並被寄予解決慢性病與致命疾病的厚望。

●再生醫學 臨床治療三大項

再生醫學所牽涉的領域，是以幹細胞與組織工程為主軸，整合臨床醫療、材料工程、基因工程、基因療法、發育生物學、細胞生物學、幹細胞生物學等範疇。應用則相當廣泛，可以改善並治療過往難以痊癒的疾病，例如輕微骨折所造成的軟骨損傷、半月板破裂所造成的膝蓋疼痛、皮膚傷口癒合、改善海綿狀神經損傷後的勃起功能、類風濕性關節炎、腕隧道症候群及心肌梗塞。

更進一步挑戰高難度的血管細胞再生、牙科再生、植牙時牙基質重建、下顎骨重建、人工氣管客製化、以皮膚細胞誘導成健康卵子搶救不孕、以自體移植正常部位的皮膚治療白斑症等等，相當多過往醫學很難處理的疾病。

目前再生醫學用於臨床治療有免疫療法、幹細胞療法、增生療法三種，各有其特色及治療重點。

●免疫療法多用於治療癌症

第一，免疫療法是將自體免疫細胞取出，透過細胞培養增殖方式，增加免疫細胞數量及對抗疾病的能力，調整及啟動人體免疫系統功能，藉此對抗頑強的疾病，多被用於治療癌症。例如提供自體自然殺手(NK細胞)細胞治療，可望改善包含頭頸部癌、肺癌、乳癌、胰臟癌、卵巢癌、子宮頸癌等癌症症狀，這是腫瘤學中一個快速發展的研究方向。

第二，幹細胞是人體分化能力最強的細胞，能自我增生並且具有分化成一到數種細胞潛能的細胞。透過現代醫學的技術應用，幹細胞可以用來修復身體組織與器官，甚至還可以建構完整的器官，除了可以治療癌症及重大遺傳疾病之外，對於神經疾病治療也有顯著的效果。

●自體幹細胞具再生及分化特性

目前研究中利用幹細胞治療的疾病包含：阿茲海默症、帕金森氏症、白血病、鐮刀狀細胞貧血症、心肌梗塞、軟骨缺損、退化性關節炎、肌肉營養不良症、糖尿病、肝炎、燒傷、脊椎損傷等，這些疾病的治療方式大多使用病人自體幹細胞移植到受傷部位，由於幹細胞具有再生及分化的特性，所以植入體內之幹細胞或是在體外由幹細胞建構的組織再移入體內，可進行分化再生成的器官。

第三，增生療法是一種注射治療，它透過刺激身體自然的修復反應，來強化因為創傷或過度使用而變得不穩定的關節。林松洲表示，關節周圍的韌帶或肌腱發生扭／拉傷，甚至撕裂傷時，關節會變得不穩定並產生疼痛，傳統的消炎方式，並非著重於疼痛的真正原因，因此無法長久緩解疼痛。反之，增生療法可修復因受傷而變得脆弱的肌腱或韌帶，因此能恢復肌腱並改善疼痛。

●增生療法 重啟人體自我修復機制

林松洲表示，人體受傷組織的過程包含發炎期、修復期、重塑期，這三個時期如同連鎖反應般環環相扣，發炎並不如想像中的惡名昭彰，而是受傷後啟動自然修復的第一步驟。

增生療法的理論基礎，是以高濃度葡萄糖注射誘發輕微反應，來重啟人體的自我修復機制，接受葡萄糖注射的位置會吸引白血球、產生新生血管，並激發纖維母細胞分泌新的膠原蛋白，在一次次注射修復下，受傷組織就能漸漸恢復原來的樣貌。

2018年九月，衛福部開放細胞治療，頒布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理法」(以下簡稱《特管法》)，開放六項治療技術，適用對象包括：1.自體免疫細胞治療(用於標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人)；2.自體軟骨細胞移植(用於膝關節軟骨組織缺損)；3.自體脂肪幹細胞移植(用於大面積燒傷及困難癒合傷口)，進而大大推動台灣細胞治療的發展。

林松洲說，《特管法》通過，將使細胞治療發展越來越快速，包含品質控制、動態管理、病例追蹤，都具有彈性，符合產業界的需求，特別是案例累積，能幫助銜接再生醫療製劑的開放，找出最有效的細胞療法，進一步開發成有用的細胞治療製劑。

●間質幹細胞有多項分化潛能

幹細胞療法是目前具前瞻性的再生醫學，如前所述，幹細胞是一群可以分化為許多不同的特定組織細胞的原始細胞，具有發育成身體各部位組織細胞的能力，包括腦細胞、心臟細胞、肌肉細胞、皮膚細胞等等。臨床上常被使用的幹細胞有四種，包含幼胎幹細胞、間質幹細胞、臍帶血幹細胞、誘導的多潛能性幹細胞。

其中，間質幹細胞因具有多項分化的潛能，可作為理想的種子細胞，在體內或體外特定的誘導條件下，不僅能分化為造血幹細胞，還可以分化為脂肪、硬骨、軟骨、肌肉、肌腱、韌帶、神經系統細胞、肝臟、心臟、血管、內皮、胰臟的β細胞以及腎臟等多種組織細胞的能力，改善目前束手無策的重大疾病之治療，如脊髓損傷、肝硬化、中風、老年癡呆、帕金森氏症，以及非常惡性腫瘤如腦與腎臟腫瘤等。

日本的再生醫學一直領先全球，在此基礎之下，京都大學科學家山中伸彌教授將四個轉錄因子(Oct4、Sox2、c-Myc、Klf4)傳送到體細胞內，誘導成年體細胞回到幹細胞，稱為誘導的多潛能性幹細胞(Induced pluripotent stem cell ; iPS)，讓再生醫療有飛躍性的突破。

林松洲指出，誘導多潛能性幹細胞iPS不受體細胞類型的限制，可利用成人皮膚細胞轉換成iPS細胞，不會被身體排斥，並且可以發育成多種組織器官的能力，但是存在著癌化、腫瘤化的風險。

就目前最新研究發現，Muse細胞(Multi-lineage differentiating stress enduring cell)可能比原有的iPS細胞更強大，或許將能取代iPS細胞成為再生醫療的新王者！

●Muse細胞 降低人體免疫排斥反應

Muse細胞是屬於內源性(意指體內本來就存在)的多功能修護幹細胞，因其不易癌化及人體所生的內源性的特殊性，如果經臨床試驗可修復多種器官，可能影響幹細胞療法架構。

林松洲說，人體幾乎所有不同器官來源的締結組織都有Muse細胞，通常Muse細胞可從商業化的間充質細胞中分離得到，如人成纖維細胞、骨髓間充質幹細胞及脂肪幹細胞都可抽離出Muse細胞。

Muse本身不易癌化、容易取得及內源性的多重特點，可應用於修復多種不同疾病。在臨床施作上，與幹細胞類似，只需靜脈注射，Muse細胞就會自行隨血液循環自動歸巢達到身體受損的器官或組織位置，進行不同器官／組織的修復。

更厲害的一點，當前異體細胞治療，病人或多或少會出現免疫排斥反應，因此，在治療前，可能需要注入免疫抑制劑(人類血球抗原HLA)，避免免疫排斥反應，而異體移植的Muse細胞則無需人類血球抗原HLA配對或長期使用免疫抑制劑。

●三面向著手 保障病患權益

從2018年開始，日本三菱化學控股旗下再生醫學業務的生命科學研究就全力加速Muse細胞的臨床應用，目前研究發現Muse細胞有望治療心肌梗塞、腦中風及罕見疾病，而且沒有嚴重的副作用。

幹細胞或細胞療法是醫療的明日之星，雖然台灣已經通過《特管法》，還是有很多爭議，最大的爭議在於治療效果的不確定性，加上收費昂貴，每一個療程可動輒上百萬台幣。

對此，林松洲建議三方面保障病患權益，一、產品要有保險，在細胞治療中產生不良反應，一定要有補救措施；二、資訊透明，揭露可執行的醫院、治療方式、可執行醫師及收費方式；三、可依治療成果分階段收費，更不建議在治療無效之後採取索賠或退費方式，產生更大的醫療訴訟。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1113期》)