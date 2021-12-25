還有幾天就到新的一年了，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖2022虎年運勢，生肖屬鼠、龍、狗的人將有天降橫財，一定要多觀察時勢，把握機會，有機會大賺一筆。

▍生肖鼠

屬鼠人明年口舌是非多，與人相處多有摩擦，說話做事宜三思而後行。財運大起大落，外出易得偏財，但也容易因錢財惹官司，合約等事宜要按流程辦。已婚人士則要經營好自己的感情，可能會遭受第三者插足，或婚外情等情況。

▍生肖牛

明年屬牛人走出本命年不順的陰影，將要官運亨通，能夠取得出色的成績。上班族工作中有貴人相助，升職加薪機會增多，並且能充分發揮實力，一帆風順。創業者有利業務拓展，或者開啟新的領域，未來一片光明。

▍生肖虎

屬虎人明年是本命年，運勢較差，財運方面不樂觀，最好把注意力放在守財方面，減少損耗。工作中阻礙多，還需耐心對待。生活中易有病痛纏身，需要多注意肝膽健康，把身體養好了，運氣也會有所改善。

▍生肖兔

明年屬兔人思維開闊，利於學習，業務能力強，事業運上揚，可透過努力奮鬥來獲得提拔。積極賺錢，開源節流，說不定還會有置業買房的機會。但也要勞逸結合，小心累壞身體，需注意健康。

▍生肖龍

屬龍人明年比較奔波勞碌，外出的機會多，容易招惹官司是非，名譽受損，但發橫財的機會也暗藏其中，仔細觀察，膽大心細，也是有可能一夜暴富。生活中要慎防意外，還要注意家中長輩的身體狀況，常回家看看，多盡孝心。

▍生肖蛇

屬蛇人明年運勢一落千丈，工作中容易被人陷害，破壞事業成果，生活中則容易被人在背後抹黑，破壞名譽，財運也受到影響。運勢差，個人情緒不太穩定，易產生憂鬱心理，要多找人聊聊天，一吐不快。

▍生肖馬

屬馬人明年走鴻運，工作上人際關係和諧，同事、長官相處和睦，能得到貴人的提攜與幫助，將有更上一層樓的機會。財運受事業的帶動，個人的收入也有所提高。做生意的也大賺特賺，有望擴大經營，成為同業先鋒。

▍生肖羊

明年屬羊人是比較幸運的，就算遇到艱難險阻，最終也能化險為夷。機緣巧合之下，容易達成所願，這種運氣令人羨慕。工作生活都比較滿意，感情運也理想，單身者容易找到自己的意中人，獲得一份美滿的姻緣。

▍生肖猴

屬猴人明年謀事較為艱難，變故較多，不適合做重大決定，易有破財，支出多而收入少，能省則省，不要鋪張浪費。前途渺茫，看不到希望，生活和工作的雙重壓力使得難有喘息的時間，要打起精神，千萬不要被困難壓垮。

▍生肖雞

屬雞人明年好運延續，容易因成果而得財，收入狀況比較平穩，能為自己增加不少的存款。所以，應該好好努力，維護好自身的正財運。健康狀況也比較穩定，平時多鍛煉，可讓身體更健康。生活無憂，福壽雙全。

▍生肖狗

明年屬狗人的貴人運很好，廣泛的社交會帶來很多機遇。可在他人的幫助下使得財運方面有不少的增長，偏財運也十分旺盛，中獎、得紅包，總之會有驚喜。工作順心，生活滿意，是儲備能量、奮起直追的一年。

▍生肖豬

屬豬人明年好運不在，做事不容易成功。如有投資計畫，恐會耗財還會浪費寶貴的時間和精力。工作上不可好大喜功、強出頭，低調些方可安然度過難關。有困難可向關係好的長官、同事虛心請教，會得到幫助的。

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