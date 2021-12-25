全台房價持續飆高，不少年輕首購族會透過借貸方式，減輕頭期款壓力。有女網友表示，近期看房鎖定屋齡5年左右的中古屋，卻被房仲告知因為銀行鑑價跟不上房價，所以「都確定只能貸到7成」，讓她頭期款壓力巨大。底下有網友表示現實就是如此，且以後只會房價越來越高，而銀行貸款越來越低。

1名女網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發文，稱最近看房被房仲提醒，屋齡約5年的中古屋只能貸款7成，只因為銀行鑑價跟不上房價，無法像以往能夠貸款8成。

原PO起初預計工作收入穩定，且沒有任何信用不良紀錄，估能夠貸款8成，但如今被告知只能貸7成，換言之要多準備1成的頭期款，讓她頓時感到很頭痛。

貼文一出後，底下網友紛紛表示一切都是因為房價漲太兇，導致銀行估價和實際價格有落差，「房價飆越快，銀行貸款越保守」、「最近我在找銀行也是，很多房價都超過鑑定價，且也會看區域，有些漲的太離譜銀行直接不做，所以越來越難貸」、「銀行都知道現在的房價偏離市場行情，到底是買還是不買呢」。

另外，有房仲現身曝實際情形，「是的，最近真的是的這樣，我們都不敢跟客人講八成，店長都說要開始講七成了」、「目前市況是真的，實價登錄也是兩個月前的成交紀錄」、「貸七成是肯定的，想貸八成，就看您的近年的財力了」、「就目前的市場，的確是卡在這種狀況，銀行越來越保守，只會導致房價高，銀行貸款越來越低」。