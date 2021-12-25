台股站回萬八再創新高，有網友發現身邊朋友一看股市回溫，又衝進去進行當沖交易，他也跟著當沖了幾波，未料每次一進場就跌，太刺激有點承受不住，常常馬上就認賠殺出，因此想問一些當沖的訣竅。但網友則是勸道，對股市不熟悉還是別碰當沖，更有老手直言許多小白最終都只得到「拿錢學經驗」的教訓。

1名網友在社群平台mobile01發文，稱身邊朋友都開始當沖交易，眼見這幾天股市表現不錯，贏面感覺蠻大的，他也嘗試操作當沖交易幾波，豈料每逢進場就下跌，「心臟有點承受不了，常常很快就認賠殺出」，因此想請教一些當沖的訣竅，如何看個股有沒有當沖的本。

貼文一出後，底下網友紛紛勸道，「你會賠光光，並且加入負債人生」、「你也是反指標嗎？」、「對股市不夠了解的人建議別碰當沖、如果真的還是想玩建議參考一些有預測功能的看盤app」、「謝謝幫我抬轎」、「低買高賣，夠簡單了吧」。

另外有投資老手看多了股市小白，稱小白都是先輸錢，後求武功祕笈，等輸完全部金錢，就會清醒了，最終只得到「拿錢學經驗」的慘痛教訓；更有網友比喻，「把你所有的存款都領出來，然後放進廟宇的燒金爐再點火，慢慢的看所有的鈔票燒為灰燼，以上就是大部分人玩當沖的感覺」。

立院日前三讀通過證交稅條例，當沖降稅優惠再延3年，當日沖銷證交稅稅率維持千分之1.5；台股2017年4月28日為提振市場成交量，實施當沖降稅，原訂實施1年，隨即再度修法延長3年8個月，也代表若不再延長，當沖降稅將於今年12月31日到期。