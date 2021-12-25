天王周杰倫在2014年公開和昆凌的戀情後，隔年就把小他14歲的美人娶回家，婚後育有一女小周周（Hathaway）和一子小小周（Romeo），他們也經常透過社群分享一家四口幸福生活；過去周杰倫喜歡變魔術娛樂粉絲，24日平安夜他送上聖誕祝福外，久違大秀身手，礦泉水變紅酒29秒超神影片又掀熱議。

周杰倫除了玩音樂，他喜歡變魔術也是眾所皆知的，之前在大陸直播還曾因為關注人數短時間突破2千萬，特地和魔術師好友一起表演魔術，不只粉絲捧場，還吸引一票明星好友觀看，魅力驚人；當時周杰倫更把魔術直播收益，全數捐作公益，暖心舉動被讚爆。

從周杰倫前段時間的IG動態，得知他和家人、朋友們到法國邊工作邊渡假，不時也會分享限時動態和粉絲互動，24日平安夜他特地發文祝賀「Merry Christmas」，而私底下愛變魔術的他，也大方送上一段超神表演，讓粉絲們一起見證奇蹟。

周杰倫24日平安夜送上聖誕魔術，讓粉絲十分驚喜。(圖/ 摘自周杰倫IG)

影片中周杰倫穿得很輕便，簡單的黑色毛帽、T恤和運動褲，神情雀躍地表示，「好啦，聖誕節一定要有一棵聖誕樹，還有聖誕老公公」，手中拿著一個用氣球摺成的聖誕老人，身後也有一棵亮晶晶的聖誕樹；一名好友從後方拿著紅酒杯出現直接乾杯，周杰倫請他拿一瓶水，接著就說要變一個聖誕魔術。

周杰倫一手拿著紅酒杯，另一手拿起好友遞給他的礦泉水，朝杯子裡面倒出，驚喜的是，透明的礦泉水瞬間變成紅酒，還自信地說，「說紅酒，紅酒到」；好友馬上搶過酒杯乾掉，周杰倫笑說，「留給主角一杯好嗎」，繼續重現剛剛的神奇表演。

短短29秒超神影片立刻掀起網友討論，「魔術倫又回來啦」、「哥可以變張新專輯嗎」、「這魔術很屌喔」、「終於有魔術看了」、「更想看魔術揭秘」。