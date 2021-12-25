無黨籍立委林昶佐罷免案將在1月9日舉行，僅剩下2周左右的時間，正反雙方都努力宣傳，至於林昶佐罷免案目前的選情，根據未來事件交易所預測的市場價格，林昶佐罷免案同意票得票率50%~75%，為24日單日交易量最大的選項，交易總口數2萬6千餘口，「罷免案投票數通過門檻」為次高選項。

根據未來事件交易所「林昶佐罷免案結果預測」的市場價格，至12月24日晚上11點30分為止，林昶佐罷免同意票得票率的預測價格上漲$5、以$72暫時做收，交易總口數逾上萬口。而罷免同意票數預測部分，同意票得票率50%~75%為次高，價格上漲$1，交易總口數2萬6千餘口；同意票得票率25%~50%，為第三高，價格為$54，價格上漲$3，交易總口數僅近1萬8千筆。

不過，過去曾嗆聲林昶佐的環南市場自治會長林勝東24日出席活動，面對記者詢問「是否會去投罷免票」，林勝東稱和林昶佐是好友，所以不會表達意見，投票當天他要做生意，應該沒空投票。

公民團體「清林散昶」發言人高毓安，23日指出，林昶佐身為中正萬華唯一在中央的民意代表，卻犯下3大罪狀，其一是在地成績掛零，其二是不為萬華洗刷汙名，在今年5月本土疫情嚴重之時，放任中央部會官員對外表示萬華是破口，卻對此不吭聲。 其三則是公投時做民進黨的哈巴狗，他認為林昶佐頻對外喊出4個不同意，但公投結果出來後，地方心聲明顯傾向4個同意，林卻沒用謙卑姿態聽取民眾意見，淪為執政黨的應聲蟲。