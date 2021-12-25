外送員接獲客人麥當勞點單，備註「別按電鈴」不想讓家人知道，結果送到門口正巧被客人爸爸攔截，害他慘收負評。(圖／外送員的奇聞怪事)

隨著美食外送興起，不少人也都兼職甚至全職擔任外送員，但也因此碰到許多奇奇怪怪的要求。一名外送員就PO文表示，碰到一名客人要求「千萬不要按電鈴」，他照做後卻依然收到負評，理由讓網友哭笑不得。

原PO在臉書《外送員的奇聞怪事》表示，自己接到一張麥當勞的單子，客人還在備註上面寫「千萬不要按電鈴」，因為不想讓家人知道他點麥當勞，他看到後也是會心一笑，遵照客人指示沒按電鈴。

沒想到就在他送餐到門口時，客人的爸爸碰巧買菜回來，就順手把麥當勞拿了進去。原PO說他一轉頭就聽到破口大罵的聲音，原來是客人遭爸爸訓斥「這麼胖了還吃什麼麥當勞」。結果疑似因為客人發洩情緒，就這樣讓他得到了人生第一個負評。

網友看到笑翻：「客人一定覺得你是故意拿給爸爸的，衰」、「這有點好笑」、「不想被發現就乖乖約地點取餐啊，蠢死了」、「這就是命啊」、「這年頭外送員真辛苦，什麼鬼問題都可以碰到」、「自己懶得動，被爸爸攔截活該啦」、「被擾到颱風尾了，幫QQ」。