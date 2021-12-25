根據《美麗島電子報》搶先曝光的12月「民眾認為誰最適合擔任下屆總統？」最新民調，副總統賴清德以30.6%領先；新北市長侯友宜則以22%居次；其他依序為台北市長柯文哲14.1%、國民黨主席朱立倫4.5%、桃園市長鄭文燦4.3%。資深媒體人單厚之指出，賴清德是最大贏家。

針對該份民調，單厚之24日在《關鍵時刻》分析指出，10月時美麗島電子報所做的一份總統民調，賴清德是25%、侯友宜是23%，朱立倫還有9%；桃園市長鄭文燦則為6.4%，現在卻只有4.3%。因此，這次公投結束後，他看到的民調變化是，賴清德是最大贏家。

單厚之接著表示，從「誰最適合選下一任總統」的交叉分析裡發現，上一次，國民黨有4成的人認為是侯友宜、3成5認為是朱立倫；而這一次侯友宜剩下29%、朱立倫剩下19.3%，兩個都跌了。更妙的是，上一次民調，國民黨的人認為賴清德最適合的只有1.5%，現在居然有10.5%；而國民黨的人認為柯文哲最適合的上次是7.8%，這次居然16.2%。所以國民黨整個盤完全散掉，大家不知道要選誰。

單厚之指出，在這個情況下，就變成綠軍的敵手，是在自己陣營裡面。總統蔡英文現在要去處理的是，她如果跛腳，賴清德馬上就會上來。而這次公投，我們看到新竹市四個都同意、基隆市四個都同意、桃園市四個都同意，這3個全都輸掉，如果是初選，還好講，但現在都採用徵召，她要負完全的責任。所以蔡英文為了避免輸掉，就弄了一個新竹縣市合併，大家的焦點就會全部都在新竹縣市裡面，如此一來，就算其他縣市都輸掉，只要這個赢了，大家就會覺得她贏了。