喊了好幾天的冷空氣今起報到，全台越晚越冷！一路冷到下周二（28日）清晨，平地最低溫下探10度。今受水氣移入影響，各地天氣都不穩定，北部、東部為主要降雨區域，中南部也有零星雨勢；高山地區有機會下雪，映襯聖誕假期。

「又濕又冷」，將是今起一連4天的天氣狀況，一波強冷空氣南下，基本上今天一整天都在掉溫的過程。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，冷空氣來了，各地最低溫會在今天深夜發生。

根據最新模式模擬，今起至下周二清晨受這波冷空氣加上水氣影響，全台濕冷，北部最低溫剩下10、11度；最冷的時間點落在周日晚間到周一清晨，低溫10度。今各地氣溫：北部19度降至11度、中部13至23度、南部14至24度、東部12至23度。

吳德榮提醒，合歡山、雪山、玉山等山區有機會下雪，這3、4天民眾應注意氣溫變化，添衣保暖。另外跨年天氣也出爐，31日跨年夜當天，又有一波與這波冷氣團強度相近、水氣較少的冷空氣接近，連元旦清晨都冷，有計劃的民眾，可預先做準備了。