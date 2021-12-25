國民黨台北市議員羅智強與妻小共進聖誕晚餐。（圖／取自羅智強臉書）

國民黨台北市議員羅智強與妻小共進聖誕晚餐，女兒特別比「耶」入鏡。（圖／取自羅智強臉書）

昨日（24）是平安夜，國民黨台北市議員羅智強也應景，刊出一張自己手拿紅玫瑰與牛排餐的照片，盛讚他的老婆很有創意，安排了這樣的聖誕夜晚餐。羅與妻子享用聖誕晚餐的地點，正是近期最夯的「台北市雙層餐車」，美食搭配美景的旅遊方式成為熱門話題，自12月9日開放訂位起被搶約一空。這張照片獲得超過3.7萬個讚，迴響熱烈。

羅智強昨日晚間6時許在臉書發文，刊出一張自己坐在「台北市雙層餐車」內，一手拿著鮮紅玫瑰、一手端著牛排餐點的照片，車室內紫藍色的燈光與透明車頂透出的台北101背景，顯得相當浪漫。

羅智強表示，他的老婆真的很有創意，安排了這樣的聖誕夜晚餐，讓他非常驚喜覺得真的好特別，也祝福大家聖誕快樂、平安喜樂。因網友反應熱烈，羅隨後又加碼刊出一張，他端著麵包、大女兒單手比「耶」入鏡的照片。

此文發出後獲得超過3.7萬個讚、近千則留言，網友紛紛表示：「戰神強難得放閃耶！」「哇！我老婆從沒送我花，議員幸褔喔！」「羅議員有好老婆」、「結果竟然是你老婆送你玫瑰？強哥要檢討了……」「你老婆很偉大，一定要好好疼惜」、「聖誕快樂！辛苦了，你們都要多吃一點」、「鐵漢難得柔情」。