新的一年又即將到來，不少人都會在臉書回顧今年所發生的事情，其中，無黨籍立委高金素梅昨(24日)在臉書直言，一年前的平安夜當天，立法院表決蔡英文進口萊豬的行政命令，自己曾說「民進黨政府在平安夜敲下不平安的鐘聲」，過了一年後，「民進黨政府更是鐡腕輾壓民意！」

高金素梅昨在臉書曝光去年質詢的一段影片，當時她說，「2020年12月24日，立法院的民進黨立委像一支紀律嚴明的部隊，進入議場、沒收民意，通過了蔡英文總統頒布的美國萊豬進口行政命令。這是民進黨政府放棄主權，向美國壓力低頭，全面戕害台灣人民健康的開始」、「今天是平安夜，但危害台灣人民健康的『不平安鐘聲』卻已經響起，大家要牢牢記住，敲響這個鐘聲的，就是出賣國民健康、出賣主權的『民進黨政府』」。

高金素梅指出，去年立法院表決蔡英文進口萊豬的行政命令，表決前自己上台發言2分鐘，當時說「民進黨政府在平安夜敲下不平安的鐘聲」，到了今年公投，民進黨政府更是鐡腕輾壓民意，人民何時能在平安夜再度聆聽平安的鐘聲？

對此，有網友在高金素梅臉書留言，有網友表示，「一黨專制之下，台灣的悲哀」、「努力了一整年，依舊無法改變萊豬進口的事實，哀哉」、「委員加油，謝謝您為大家把關」、「每每聽您說話都讓我震駭無比」。