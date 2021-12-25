華人姓氏百百種，但絕對沒有比這種更讓人難以啟齒。近日大陸網站上因為「睾」這個姓氏引起網友討論，因為這個字是男性生殖器睪丸的「睪」的異體字，一名姓睾的女網友無奈大嘆，每次要介紹自己的姓氏時都覺得很尷尬。

綜合陸媒報導，華人姓氏文化悠久，根據文獻統計姓是高達5662種，其中包括3484個單姓、2032個複姓與146個三姓。在這麼多不同的姓氏之中，其中有一個光提起就讓人覺得尷尬，那就是「睾」姓。

「睾」作為姓氏是極為罕見的，歷史淵源也相當古老，但想著要如何取名就讓人傷透腦筋。一名姓睪的女性透露，每次介紹自己姓「睾」，多數人會以為是「高」，這就算了，最尷尬的是有人會進一步詢問是哪個字，讓她每次啟齒都覺得難為情。

因此也有不少姓氏為睾的人，最後選擇將姓氏改成較普遍的「高」字，如此一來，不但在書寫上比較容易，也避免每次向他人介紹自己的尷尬。

不過，「睾」姓的先祖可是大有來頭，為華人史上司法界的始祖。東夷部落首領、偉大的思想家皋陶在上古時期幫堯舜等人推行「五刑」與「五教」，使社會和諧，而在古代「臯」與「睾」是通用的，後在《姓觿》一書中則直接點出臯陶之後有姓睾者。