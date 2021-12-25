汪小菲和大S今年11月結束10年婚姻，不過汪小菲日前被拍到帶一名長髮女子回家，一整夜都沒再離開，女子身分也被起底，疑似是演員張穎穎，這讓他深夜親上火線怒嗆：「你們哪個相片和眼睛拍到是張女士了？」，隨後又將文章刪除，引發網友議論。

汪小菲與大S離婚後，近日被捕捉到和身價破億的25歲女演員張穎穎出雙入對，對此，他半夜在微博親上火線回應：「第一，你們哪個相片和眼睛拍到是張女士了？你們一張嘴隨便說。我們鳳凰匯開業，從我微博和抖音都能看；第二，從我們離婚，我沒說過一句熙媛的事情」，接著怒嗆：「你們一幫傻X粉絲，自己意淫。我在留言裡面說了多少遍，她們不是td，你們這幫傻X粉絲，非要往自己身上安」。

汪小菲親上火線反擊不實傳聞。（圖／微博）

最後，王小菲強調：「我們兩個人和平分開，不需要外界的傷害。所有人的聲音不能代表我和熙媛，包括張蘭女士。之前說了，現在也一樣」，不想再理會外界各種流言，隨後將這篇貼文刪除，他在18日時也發出律師函，澄清網上散布都是不實言論，揚言提告，此外，求證大S此事，她平靜表示都已經是過去式，「我珍惜當下，祝福小菲。」

兩人生的一對兒女，雖是共同撫養，但目前跟著大S在台灣生活，汪小菲日前也發文抒發想念女兒的心情：「那年爸爸自己帶你去海邊，現在你也長大了，和爸爸長得一模一樣，想你我的寶寶。」不過該篇貼文目前已被刪除。