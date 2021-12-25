無黨籍立委林昶佐爭議事件圖表。（圖／自製圖，陳友齡製圖）

2022年1月9日為台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案的投票日，備受政壇關注。林究竟犯了什麼錯，讓他走到恐遭罷免的命運，《中時新聞網》特別整理林5大爭議事件，讓讀者用最快速度了解罷免案關鍵。

值得注意的是，在林昶佐的5大爭議事件中，今年7月間本土疫情爆發，林本想在記者會上吐槽台北市市長柯文哲，卻慘遭環南市場自治會長林勝東當場「洗臉」一事，堪稱最嚴重。

2020.12

●青山宮遶境太吵爆民怨 林昶佐喊「爽了一整天」 臉書慘遭灌爆

萬華青山宮建宮165年擴大慶祝活動，相關噪音引發民怨。林昶佐擔任現場演唱嘉賓，隨後更在臉書發文稱「逛市集、看表演、追陣頭，還加上演出，爽了一整天！」遭網友灌爆痛罵。林隔日表示，音樂祭活動準時結束，未燃放鞭炮，但對於民眾反映生活受到影響，他感到非常抱歉。

2021.5

●與綠委共提《公投法》另「加設門檻」 遭網紅痛批

林昶佐與民進黨立委蘇巧慧、王美惠提案提案修訂《公投法》，當公投案連署被戶政機關認定無效刪除的案件逾3萬件，或達總連署數十分之一，此公投案將不成立。此提案遭網紅「四叉貓」劉宇痛批：「想要搓掉一個公投案有多簡單？」

2021.6

●綠官認證「萬華破口」 林昶佐遭嗆未捍衛選區不適任

國民黨立委羅明才質詢衛福部次長石崇良，石脫口稱本土疫情「萬華是破口」，引發爭議。萬華區立委林昶佐遭痛批未發聲捍衛，林則回嗆「國民黨立委故意簡化問題想找『破口』來獵巫」。

2021/6

●反對公開「3+11」會議紀錄 臉書遭網友嗆爆

國民黨團提案要求公開「3+11」會議紀錄遭否決，身為萬華區立委的林昶佐也投下反對票，引發爭議。林則回嗆「有人要換提案搞表決、用表決畫面帶風向」，遭大批網友灌爆臉書痛罵。

2021/7

●環南市場爆群聚感染 嗆柯P反遭自治會長飆嗆「騙肖ㄟ！」

台北市環南市場爆發群聚感染，林昶佐在記者會上痛批台北市市長柯文哲「動作太慢」、「只會講廢話」，不料遭環南市場自治會長林勝東當場「洗臉」。

林勝東痛罵林昶佐：「你只有選舉拜票時才會來，疫情後你有關心過環南市場嗎？枉費我挺你，一次都沒有，我要給你吐槽，騙肖ㄟ！」林昶佐被罵到呆住，會後想安撫攤商，又被嗆，「滾回去唱歌啦！」