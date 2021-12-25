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溫馨聖誕節！一名網友在臉書分享搭乘高鐵的經歷，另名同車廂的女乘客一上車就情緒不穩，而高鐵服務人員見狀立刻陪伴在身旁，幫忙擦眼淚與安撫心情，最終女乘客臉上揚起了微笑，網友全程目擊直呼，「高鐵服務真的很優質」。

這名網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文，指出24日上午他自高鐵新竹站搭乘南下列車，途中一名婦人於苗栗站上車，但一上車便因不明原因情緒不穩定，獨自在座位上哭泣與自言自語。

原PO說，高鐵的服務員與列車長發現乘客狀態有異，迅速的上前給予乘客關心與安撫，2人靜靜的蹲在乘客旁陪伴，女服務員一邊陪著乘客聊天，一手拿著衛生紙為乘客拭淚，也遞出茶讓其平復心情，而原本情緒不穩的乘客開始頻頻點頭給出回應，最終重拾了微笑。

目睹全程的原PO頓時覺得心中暖暖的，直呼「真心覺得這班車的服務人員及列車長要給個大讚賞，高鐵服務真的很優質。」同時也發出了事情經過的影片，在網上引起了熱烈討論。

許多網友看了都深深受感動，寫下留言回應，「高鐵高層要好好表揚這2位，太暖了！」、「好溫暖，看了我也想哭。」、「這樣的社會氣氛真的好棒」、「高鐵服務人員真棒」、「哇！暖心餒！還幫忙拭淚！」、「太暖心了吧，我決定以後都坐高鐵了」。