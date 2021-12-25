吉野家、松屋和食其家（Sukiya）等日本三大牛丼連鎖店在今年9月以來陸續漲價，曾是日本通貨緊縮象徵出現轉捩點。原因是進口牛肉等原材料價格上漲，日圓貶值導致成本增加，加上人力薪資上揚。

松屋食品於9月下旬將在關東以外銷售的牛丼（中碗）由320日圓漲到380日圓。吉野家於10月29日將牛丼（中碗）」漲價39日圓至426日圓，為7年來首度漲價。12月20日，食其家宣布，中碗牛丼將由現在的350日圓漲到400日圓，是自2015年4月以來的首次漲價。

主要是因為原材料牛肉的價格暴漲。2021年秋季，牛丼連鎖店使用的美國牛五花肉批發價（冷凍品、大客戶批發價）為1075日圓/公斤左右，達到2020年夏季最低價的近2倍。

日本餐飲行業使用的食材大量依靠進口，日圓不斷貶值也造成影響。目前的匯率為1美元兌114日圓左右，比2020年底貶值了大約10.7％。

此外，日本國內的人手緊缺也越來越嚴重。據Recruit公司統計，11月餐飲店等食品類企業的招聘平均時薪（三大都市圈）為1062日圓（約台幣260元），年增31日圓（3％），連續2個月創下歷史最高紀錄。