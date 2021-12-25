中國國務院關稅稅則委員會24日發布關於對美加徵關稅商品第六次排除延期清單的公告，自2021年12月26日至2022年6月30日，對稅委會公告202010號，以及稅委會公告20215號文件所列商品，繼續不加徵中國為反制美301措施所加徵的關稅。

路透報導，上述公告指出，對美加徵關稅商品第二次排除延期清單，以及對美加徵關稅商品第四次排除延期清單將於2021年12月25日到期。中國國務院關稅稅則委員會按程序決定，對相關商品延長排除期限。

中國駐美國大使秦剛12月初表示，中方呼籲美方取消美國前總統川普政府對中國商品徵收的額外關稅。

針對中美第一階段經貿協定即將生效滿兩年，屆時是否會對協定執行情況進行評估，以及是否會有第二階段的談判等問題。中國商務部發言人高峰23日指出，希望美方能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。目前，中美經貿團隊保持正常溝通。