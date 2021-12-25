日前一則標題為「洪秀柱打敗一票女星登最佳整形範本 躺床素顏照瘋傳」的新聞，成功吸引數以十萬計的好奇眼光，後來雖然明白指的是韓國女藝人，但是台版正牌、前國民黨主席洪秀柱笑說，那幾天她和助理的電話震動個不停，大家不約而同轉傳了新聞並且笑虧她。不過洪秀柱很有信心地說，自己外貌雖然比不上年輕貌美的女星，但即便年紀大了，也要老得優雅，就算戴假髮，也要讓自己最美、最有精神的一面展現在人前。

洪秀柱接受《中時新聞網》記者專訪時，特別分享她的優雅之道。曾經罹患乳癌的洪秀柱，在2016年因國民黨內紛爭，特別摘下假髮，以細軟真髮示人表達心跡，外界才明白，看來神采奕奕的洪秀柱，背後有許多保持身心活躍的秘訣。

洪秀柱成「最佳整形範本」網熱議 她遭虧笑回：老也要老得優雅。（影音來源／中時新聞網葉宣婕製作）

洪秀柱在專訪中提到，每天的既定的清潔、保養絕不可少，「世上沒有醜女人，只有懶女人」是她奉行的圭臬。除此之外，戴假髮其實能讓臉部視覺重點的髮型，看來更加精緻整齊，是她的造型好幫手。

除此之外，會唱京劇、彈古箏，還會吹口琴的洪秀柱，即使從政紛擾忙碌，也不忘進修學習。常保好奇心與熱情，政壇正反意見笑罵由人，跟著自己堅持的理念走，幽默看待世間。「柱柱姊」雖然不是整形典範，卻堪稱優雅熟齡的擔當人物。