建築師Richard Meier重視尺度與光影之美的設計下，玻璃幕牆將大量自然光線帶入室內。（盧金足攝）

「新朗日匯」邀來白派建築大師Richard Meier操刀。（盧金足攝）

位在台中市西屯區市政路的「新朗日匯」坐擁綠意盎然的林蔭大道，7期豪宅美麗夜景盡收眼底。（盧金足攝）

「新朗日匯」邀來白派建築大師Richard Meier操刀。（盧金足攝）

台中7期新市政中心躍升國際建築櫥窗，藝術亮點台中國家歌劇院由日籍建築大師伊東豊雄設計，多棟大樓建築作品由全球知名建築師操刀，建商大手筆力邀Richard Meier、Antonio Citterio、Michael Green、伊東豊雄等國際大師傾力創作，成為全球建築業的聚光焦點。

台中市西屯區市政路坐擁綠意盎然的林蔭大道，7期豪宅美麗夜景盡收眼底，新朗集團瞄準台中宜居城市潛力，在台中最珍稀的地段，7期含金量最高的市政路與文心路隱富街廓，推出具國際指標性的建築，41層摩天宅邸「新朗日匯」正式落成公開，為7期出自普立茲克建築大師的超高層住宅地標。

豪宅美學各擅勝場，從早期的新古典、巴洛克式建築美學，近幾年來躍進到國際美學視野，7期包括台中市政府、市議會及台中國家歌劇院、夏綠地公園、府會園道等大型綠地座落其中，整齊的街廓與豐富的綠地資源吸引眾多一線建商爭相插旗。

被視為富人聚落的7期，頂級豪宅、A級商辦林立，大型公共藝術及退縮空間規畫的綠色造景遍布，整體豪宅美學在全台建築業中令人稱羨，街廓具國際一線都市的格局。

上揚國際處長施棟瀝表示，「新朗日匯」邀來白派建築大師Richard Meier操刀，四季酒店、W酒店御用設計教父Yabu pushelberg，從建築立面到俱樂部式休閒場域，兩大巨擘的攜手打造，為豪宅林立的台中7期出現地標級建築。

「天圓天方設計的東方元素，連游泳池上方的水花飛揚的藝術品，都是住戶獨一無二的日常生活空間」，上揚國際處長施棟瀝表示，Richard Meier與Yabu pushelberg兩位大師從空間氛圍塑造、傢俱訂製、藝術品陳設等細節，兼具國際高端酒店及豪宅應有的新奢與優雅，將低調與貴氣、寧靜與活力注入現代生活中。

上揚國際處長施棟瀝強調，國際豪宅的規劃思維由「新朗日匯」建築配置可窺見，電梯服務空間配置於建築正中，四戶130坪均質空間環繞四周，每戶享有三面採光、通風極佳條件，把陽光帶進住宅裡，不只是健康宅更是景觀宅。

在建築師Richard Meier重視尺度與光影之美的設計下，玻璃幕牆將大量自然光線帶入室內，為室內創造出低檯度、大景觀窗、方正格局空間，並與城市環境、自然景觀形成豐富互動關係。

施棟瀝表示，為讓住戶有更多為居住空間的選擇性，客戶購屋就贈送包括進口廚具、衛浴設備的500萬元提貨券，建案獲很多企業主青睞 ，7期在各重劃區飆漲的價格壓力下，後續補漲潛能強，7期位居蛋黃區鑽石地段，仍是一線房市戰區。