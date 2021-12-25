The Lakers are planning to sign Darren Collison and Stanley Johnson to 10-day hardship deals, sources tell ESPN. The Lakers are hopeful they'll be available for the Christmas Day game vs. Brooklyn. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 24, 2021

因應26日的耶誕大戰將有7名球員無法出賽，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基25日爆料，湖人將用困難條款跟達倫柯利生與史坦利強生簽下10天短約，如此一來，對於即將結束10天短約的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，無疑是個可能離隊的徵兆。

達倫柯利生生涯待過黃蜂、溜馬、獨行俠、快艇、國王等隊，卻在2019年6月突然宣布將要陪伴家人與信仰問題，在他31歲就告退休，沒想到2020年2月他又反悔想要復出，卻陷入乏人問津窘境，如今可望在今年耶誕大戰重返NBA。

目前湖人包含阿里查、貝茲摩、蒙克、里夫斯及布雷德利仍處觸發聯盟健康與安全協議停賽階段，安東尼戴維斯與納恩則有傷在身，湖人擔心明天耶誕大戰沒人可以替補，續簽達倫柯利生與史坦利強生應急也算當然，只是不知兩人能待多久。

至於18日才跟湖人簽下10天短約的艾塞亞湯瑪斯，目前出賽4場，平均每場拿下9.3分、2.0籃板及1.5助攻，投籃命中率卻僅3成08，包含三分命中率2成27，手感明顯不如預期，隨著湖人簽下達倫柯利生，代表湯瑪斯恐怕很難獲得續簽機會。