兩年了，新冠肺炎疫情仍看不到盡頭。連鎖餐飲龍頭「王品集團」24日發出內部信，坦承今年無法達成盈餘，「不會有年終獎金」，改發0.5個月特別獎金。網友支持、批評意見都有，網路上戰成一團，有人質疑王品漲價卻不給年終，實在說不過去；有人力挺，認為餐飲業真的很辛苦，現在能撐下去的人，已經很了不起了。

王品董事長陳正輝在發給員工的內部信中指出，今年受本土疫情衝擊，國內三級警戒下禁顧客內用，導致全台餐飲業業績5月至9月大衰退，王品也受到影響，無法達成盈餘目標，依公司薪資規範，今年不會有年終。

網友心疼全台餐飲業都受到這波疫情衝擊，尤其5至9月包括學生放暑假，結果大家被迫關在家裡，少了內用真的差很多，「餐廳能撐下去沒倒的，實在難得」、「至少王品很誠實，願意繼續開，員工該偷笑了」、「現在恢復內用，用新台幣幫下架，幫員工加薪」、「嚴格說起來，還是有0.5個月啦」。

「王品日前宣布漲價，卻不發年終，員工心寒」，有網友抱怨，可以理解原物料造成經營成本增加，也知道疫情有很大影響，「但員工也沒離開啊！跟著公司撐下去，王品一年沒賺錢就沒年終，以前賺的怎麼不講」、「餐飲業薪資本來就不高，盼了一年卻沒年終，唉」、「很怕自己老闆看到王品帶頭沒年終」。