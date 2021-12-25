民進黨團日前將總預算案「逕付二讀」引起在野黨團不滿，後經過協商達成共識，才讓總預算案重回委員會。國民黨立委洪孟楷日前在政論節目中表示，自己聽到一個消息，為何這一次民進黨團總召柯建銘主導的這樣的一個做法，「就是要拚24號的《地制法》的修法」。

洪孟楷23日在政論節目《少康戰情室》中說，「我只聽到一個消息，為什麼這一次柯建銘主導的這樣的一個做法，是要讓總預算逕付二讀，只有一個理由，就是要拚24號的地制法的修法，因此用總預算綁架民進黨委員，就為了要過地制法，也因此用總預算掩護地制法，這個問題其實更加的嚴重。」

洪孟楷指出，預算審查是立法委員重要職責之一，更是人民賦予民意代表監督政府重要的一部分，因此民進黨立委不管提出任何理由也無法掩飾「自我閹割預算審查權」，讓立法院淪為立法局的處境，尤其經過朝野協商已經同意24日院會提出復議，將全案再退回委員會審查，就證明民進黨也知道自己就是做錯了。

洪孟楷強調，根據預算法，不管是人事費用或連續性計畫都可以支用預算、不受總預算是否三讀通過的影響，民進黨以必須「超前部署」急迫理由將預算案強行逕赴二讀，根本站不住腳，過去20年來，有17年的總預算案都是在1月完全審查後才通過，就算法定會期12月底結束，但不管是延會或召開臨時會，總預算案在一月通過都不會有問題從來也沒有耽誤過，民進黨說「很急」正當性一點都不存在。

另外，洪孟楷也說，其實大家也都心知肚明，民進黨這次強行將總預算案逕赴二讀的背後，就是要為新竹、市新竹縣合併「地制法」修法闖關，不希望因為好好審查總預算而拖延「地制法」的修法時程，民進黨私心作祟，為黨為人謀私的做法，相信民眾都看在眼裡。