行政院主計總處日前公布「2020年薪資中位數為50.1萬元」，代表超過半數的勞工月薪不到4.2萬。對此，一名網友感嘆說，所以路上其實有一半的人都是拿這樣悲慘的薪資？引發網友熱議，其中一位網友說，替一位歐巴桑操作報稅系統發現對方的年收入50萬不到，繳的稅比他少，但幫她弄完稅以後，自己竟然還要掏錢繳房租給對方，超寫實的狀況，讓不少網友大嘆，鬼島有鬼島的玩法，真的是笑著笑著就哭了。

行政院主計總處日前公布「2020年薪資中位數為50.1萬元」，代表超過半數的員工月薪不到4.2萬。（圖／翻攝自主計總處）

一名網友日前在PTT上發文表示，主計總處公布的薪資中位數為50.1萬元，平均月薪為4.2萬元，而全體受雇員工也才不過811.3 萬人，可見在台灣有近400萬人月薪連4萬都不到，這樣不就等於快一半的人都是領著不到4萬的悲慘薪資嗎？

貼文戳到許多人的痛點，不少網友大嘆「一堆服務業薪水低的可怕」、「莫忘世上苦人多」、「餐飲業和服務業一堆連40K都不到吧！但這些行業又佔多數」、「就真的啊！而且還找不到工作」、「沒有低薪族群，怎讓老闆爽爽過？」

不過，一名網友則回應說，新的報稅系統上路後，一位歐巴桑拜託他幫忙操作系統，過程中他意外發現對方繳的稅比自己還低，套公式換算發現，年收入可能連50萬都沒有，但幫這位歐巴桑操作完系統，原PO就從口袋掏出房租繳給她。

超寫實的狀況引發網友熱議，「笑著笑著就哭了」、「房東會誠實報稅的不知道有幾成」、「在台灣就是要用台灣的玩法」、「總是有無業中但又活的很好的人」、「鬼島有鬼島玩法」、「哭阿，太寫實了」、「後勁好強」、「台灣看多少間出租的，房東繳的稅比例一看，真的笑死人」、「這個真的是沒有辦法，這種 收入都不會登上去的」、「最慘的就繳稅的中產階級」、「鬼島賺得少的稅繳比較多很正常」。