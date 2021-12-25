中國新聞網報導，2022年大陸全國碩士研究生招生考試25日舉行，報考人數達到457萬，創歷史新高。在當前複雜疫情下，各地部署防疫措施，採取多種保障措施，確保考生應考盡考。在西安市各封控區內考生，原則上由西安市負責安排車輛、點對點接送考生在原報考點的隔離考場參加考試；在西安市管控區和防範區內的考生，持48小時內兩次核酸證明、從居住地點對點直達考點參加考試；其他區域的考生，持48小時內核酸證明正常參加考試等具體措施。

2022年大陸碩士研究生招生考試時間為12月25日至26日(每天上午8：30—11：30，下午14：00—17：00)。超過3小時的考試科目在12月27日進行(起始時間8：30，截止時間由招生單位確定，不超過14：30)。

大陸教育部資料顯示，本次考試報名人數高達457萬人，相較於上一年度的377萬人，激增80萬人，再創歷史新高。

從近年資料來看，越來越多的人加入考研大軍，報名人數屢創新高。2017年研究生報考人數首破200萬大關，達201萬人；2020年，考研人數則首次突破了300萬大關，達341萬人；到2022年，這一數字首次突破400萬。

中國教育線上發布的《2022年全國研究生招生調查報告》，自2016年起，中國碩士研究生報考人數在高位上保持高增長趨勢，2015—2022年，7年平均增長15.8％。就「考研熱」原因，報告分析，近六成考生因為就業競爭大，想增強就業競爭力而選擇考研。

「高校畢業生主要有三大出路：就業、中國深造、出國深造。從就業角度看，就業競爭導致部分學生由就業轉向讀研，從出國的角度講，目前國外的疫情並沒有得到完全遏制，更多的學生選擇在中國深造，這些因素都在導致中國考研熱情不斷高漲。」新文道教研院院長萬磊此前對媒體分析。

針對當前大陸散發的疫情形勢，教育部和各地方就考試相關的疫情防控工作都作出了要求和部署。

當前全力抗疫的陝西西安，本次考研，陝西省考試院要求在西安市管控區和防範區內的考生考試須持48小時內兩次核酸陰性證明，其他區域的考生須持48小時內核酸陰性證明參加考試，在考生出入居住地、進入考點的過程中均須接受工作人員的查驗，核酸檢測結果的紙質證明和電子憑證均予以認可。

根據浙江省考試院11月24日發布的《浙江省碩士研究生招生考試(初試)考生疫情防控須知》，考前14天內有省外活動軌跡的考生，參加考試時須向考點提供首日考試前48小時內省醫療機構出具的核酸檢測陰性證明材料。

據陝西考試招生微信公眾號消息，今年陝西省研考報名總人數近17萬人，其中在西安市參加考試的考生約13.5萬人。

根據陝西省12月21日發布的《2022年陝西省碩士研究生招生考試公告》，按照「分類處置」原則，針對不同類型的受疫情影響考生，將以代設考點、借考、送考上門等方式，實現「應考盡考」。