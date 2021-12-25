哥倫比亞退役國腳「蠍子腿」伊基塔（Rene Higuita）年輕時因為相貌較為粗獷，加上一頭留長的亂髮，曾經是有名「醜哥」，他是職業足壇裡少數承認整型的選手。事實上伊基塔2005年時還公開在電視實境秀動手術，他告訴大家：「我厭倦當醜哥Rene了，我想要當英俊Rene。」

巴西傳奇足球選手「外星人」羅納多（Ronaldo）也被懷疑過整型，英媒《衛報》曾報導羅納多在2009年被傳言接受抽脂手術。醫生Joaquim Grava三緘其口，羅納多本人回應說：「我也不知道自己有沒有做過，總之那是我的私事。」

伊基塔當年被票選為哥倫比亞最醜的國家名人，大家都很清楚他的長相，他乾脆爽快地在大家面前整型。伊基塔動了鼻子手術，矽膠墊下巴，眼瞼肌切除手術（改善眼皮下垂），大量抽脂與強化腹肌線條。後來伊基塔總算可以說：「身體上我是完美的。」儘管伊基塔其貌不揚，他女兒潘蜜拉（Pamela）卻長得很漂亮，他在IG貼出整型之後與女兒的合照，足以讓人眼睛一亮。

身為守門員，伊基塔被認為是「蠍子踢」的發明者，他會往前高高躍起，兩腿向後甩，以後腳跟把正面飛來的球踢回去，宛如蠍尾的動作。他平常偏好高風險的侵略性防守，像後衛一樣主動去攔截對手，同時他擅長自由球與操刀罰球，生涯踢進過41球。