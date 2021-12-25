義大利近日新冠肺炎疫情再起，本周確診病例數甚至超過2020年同時期的確診數。不過，隨著聖誕節的來到，教宗方濟各24日仍在聖彼得大教堂舉行平安夜彌撒，吸引2,000人的參加。

為避免聚會成為疫情破口，梵蒂岡全數工作人員都須施打疫苗，隨後才投入事工。在西斯汀教堂（Sistine Chapel）詩班的歌聲中，方濟各緩緩地走過中央通道，以平安夜彌撒慶祝耶穌在伯利恆的馬槽誕生。整個儀式中他都沒有配戴口罩。

除教宗外所有服事人員都需配戴口罩。(圖/美聯社)

在講道中，他提醒信眾應聚焦在耶穌的「卑微」，應記住祂來到這個世界時是何等的貧窮，甚至連嬰兒床都沒有。但「這就是祂降生的地方，何等微小。這段訊息告訴我們，上帝不會在宏偉中崛起，而是自我謙卑到最小。他選擇渺小地靠近我們、觸摸我們的心，拯救我們並帶領我們回到真正重要的道路上」。

受限於新冠肺炎疫情，平安夜彌撒的出席人數限制在2,000人；不過，已較2020年義大利全面封鎖時的200人多出10倍。事實上，聖彼得大教堂最多可容納20,000人，故2,000只佔該教堂一小部分。在新冠肺炎爆發之前，平安夜彌撒往往湧入大批人潮塞爆聖彼得大教堂。

儘管今年義大利沒有實施宵禁，但疫情卻又重燃，本周新增確診病例數已超過2020年同期數字。甚至，義大利24日又再度刷新單日新增確診人數紀錄，單日出現新增病例50,599例。此外，24日也有141人死亡，使義大利官方死亡人數達136,386人。

受疫情影響，這場彌撒限制參加人數最多2000人；相較於聖彼得大教堂可容納2萬人，現場不像過往一樣被人群塞爆。(圖/美聯社)

特別是義大利已傳出Omicron病例，讓梵蒂岡23日要求所有事工人員進行疫苗接種；不過，若是剛自新冠肺炎感染中痊癒的人則不在此限。過去梵蒂岡僅要求與民眾面對面接觸的服事人員，才需要接種疫苗。例如，梵蒂岡博物館與衛兵成員，其他人則需定期篩檢才可進入辦公室。

至於前來彌撒的信徒則無須接種疫苗，但需要配戴口罩。事實上，24日參加彌撒的民眾、神父、主教與紅衣主教，全部都配戴口罩。不過，在彌撒過程中方濟各卻沒有配戴口罩，但他已接種第3劑疫苗。

1名信徒表示，「我完全不擔心。我佩戴著口罩且已經接種第三劑疫苗，因此我感到很輕鬆。問題是那些不打疫苗的人，如此而已」。