今年有趣的網路流行語都在這～

2021年即將邁入尾聲，今年也創造出許多網路討論的流行語，不論是配合時事延伸出來的名詞，或是有趣好笑的迷因梗圖，都在社群論壇上形成一股風潮，甚至成為親友見面打招呼時的用語。

除了近期娛樂圈話題讓網友瘋傳「蕾神之鎚」、「宏慌之力」、「見宏就休」等KUSO用語，還想知道今年網友都在講哪些最流行的新名詞嗎？那就趕快跟著《DailyView網路溫度計》，用《KEYPO大數據關鍵引擎》一起來看看吧！

No.10 Duck不必

「Duck不必」一詞源於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應台北市長柯文哲「訂西裝說」時提到「粗暴言論，大可不必」，後來有網友便以此做出鴨子梗圖，改成「粗暴言論，Duck不必」。另有人到麥當勞點餐，被店員詢問要不要升級成大杯可樂，他造句笑回「你這樣問心態很不健康，大可不必」，笑倒不少網友。

No.9 啥款

「啥款」在《當男人戀愛時》上映後迅速成為台灣網友打招呼時的流行用語！在電影中邱澤飾演的「阿成」問許瑋甯飾演的「浩婷」怎麼樣時，就會說出「啥款」，不僅深切傳達獨有的台式浪漫，語氣較兇時也會給人「怎樣你有意見喔」的感覺，就連邱澤也曾自曝自己與朋友見面時，都會用「啥款」、「啥什麼款」問候彼此。

No.8 不要太不滿

疫情流行網路用語再加一！台北市副市長黃珊珊在4月時因為華航印尼籍機師確診新冠肺炎，直到新聞播報時才得知台科大65名外籍生曾與該染疫機師同時間位於台北清真寺，震驚北市府竟未收到通知，陳時中則回應請黃珊珊「不要太不滿」，瞬間成為網友推崇「神之金句」，直呼「這句話真的超萬用」。

No.7 最頂

你知道什麼是「最頂」嗎？其實「最頂」、「好頂」是中國延伸出的網路用語，表示「最好的、最高級的、最最高級的」意思，「頂」這個詞另有支持、贊同之意，就像網友把他人言論頂上去一樣表示認同。其爆紅原因主要是因為網紅「館長」販售自家品牌的中秋節月餅時，強調「用料最頂」，在網路上形成一股跟風熱潮，例如「台北最頂的麻辣鍋是哪」、「蛋堡哪首歌最頂」等，成為2021年當紅的網路流行用語。

No.6 人與人的連結

談到2021年的防疫金句，絕對少不了「人與人的連結」！今年5月萬華茶室爆發群聚感染，陳時中就以「人與人的連結」形容蘆洲前獅子會會長與萬華茶室女的傳染途徑，公布疫調確切原因卻也不失文雅表達情慾流動，也讓「人與人的連結」頓時成為網路熱搜關鍵字！後續不論是東奧防範新冠肺炎傳染，杜絕性行為將床架改採厚紙板製作等時事，社群媒體、網友都會以「人與人的連結」代稱親密行為。

No.5 看好了世界，台灣只示範一次

台灣今年5月本土疫情大規模爆發，5月15日全國提升至第三級警戒，當時網路即流傳一句振奮人心的經典名句：「看好了全世界，台灣只示範一次，在兩週內解除第三級。」不僅台灣網友瘋狂轉發，該句也正式登上美國《時代雜誌》，給予台灣防疫正面評價。不過之後卻因為新冠肺炎病例數越來越多，三級警戒不但沒有兩周解除還持續延長，讓網友留言，「英文版的更羞恥」、「真的被世界看到了」、「真想挖個洞把自己埋了」。

No.4 PUI PUI

大朋友小朋友都喜歡的日本原創動畫《PUI PUI天竺鼠車車》中的「PUI PUI」也成為今年流行的網路用語！在面對疫情感到疲勞厭世的時代，天竺鼠車車的出現拯救許多上班族的日常生活，從第一集塞車時救護車的無助，到天竺鼠車車被強盜劫持搶銀行，無厘頭的劇情反而吸引民眾點擊觀看，雖然沒有台詞與對白，但天竺鼠「PUI PUI」的叫聲也療癒觀眾的心。

No.3 同島一命

「同島一命」原為用來提振士兵士氣的軍事口號，在前線外島的軍事基地也能看見該用語被刻在牆上，在台灣政治劇集《國際橋牌社2》中，馬祖高登島上軍民團結一心的畫面，也重現了「同島一命，死裡求生」的精神。今年因為本土疫情嚴峻，也讓政府單位、演藝人員共同強調「同島一命」，若是疫情無法獲得控制，誰也無法獨善其身，讓該口號在今年蔚為流行。

No.2 微解封

台灣5月因本土疫情延燒，進入疫情三級警戒，隨著外出戴口罩、掃實聯制等防疫措施執行，終於在7月12日政府宣佈可以「微解封」，卻讓不少民眾滿頭問號，到底什麼是「微解封」？相較於二級警戒，「微解封」外出仍需配戴口罩，餐飲、超市等場所也要落實人流管制，唯獨放寬戶外與室內部份場館限制。「微解封」新名詞也引來PTT網友熱烈討論，「所以是無糖跟微糖的差別？」、「微解封、毫米解封、奈米解封」、「微解封、微旅行、微用餐、微上課」，另有網友幽默回應「看好了世界，台灣自創名詞領先全球」、「覺醒解封、量子解封」、「二級ProMax啊」。

No.1 校正回歸

2021年榮登網路討論聲量冠軍的就是「校正回歸」！5月22日陳時中在記者會上提出該名詞，並解釋是因延後登錄確診新冠肺炎個案，依採檢時間追加至前幾天公佈的數據，以反映正確疫情趨勢的統計方法，簡而言之就是「修正數字」。

「校正回歸」也意外帶起流行語熱潮，例如前高雄市市長韓國瑜曾讓網友用「校正回歸」造句，前韓辦發言人何庭歡就用「老闆的髮量也要校正回歸嗎？」呼應，戴資穎東奧時下榻的飯店原先Google評論僅3.3顆星，後來台灣網友將評論升級至4.5顆星，但因Google保護機制隔幾天又退回3.3顆星，被網友笑稱是「校正回歸」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月01日至2021年12月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2021年新流行語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」