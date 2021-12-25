【愛傳媒樂風專欄】一般土地祠，總有慈祥的土地公護佑地方，有部分廟宇會配祀土地婆，而民間傳說中，土地公希望人人富有，而土地婆卻希望有貧富之分，似乎土地婆的形象比不上土地公。

不過傳說歸傳說，並不代表處處皆然，像花壇鄉文德村的崇德宮，以土地婆為主神，而且頗受當地居民愛戴。看這廟宇規模就知道了。很多土地公廟都還沒祂大呢！

拜殿、大殿、廟埕一應俱全，以土地祠來說算很豪華的了。

其實花壇鄉的土地公是全國有名，就在這間崇德宮不遠處，有間被尊稱為翰林老爺的土地公廟，因為道光年間，花壇人曾維禎金榜題名，在金鑾殿接受皇帝召見時，道光帝忽見曾翰林背後有一白鬍子老人，隨即消失不見，經皇帝詢問，曾翰林答道：

「啟稟聖上，臣並無帶人上殿，只有結帶轄境之福德正神香火，藉護考途平安。」，道光帝沉吟半晌，知是神明顯聖，特敕封花壇文德宮福德正神與翰林同格，並御賜烏紗帽一頂，由曾翰林代領。

這位翰林老爺土地公，從此香火更加鼎盛，而該地人丁也越來越興旺。後因為該村人口逐漸增加，眾人對於村內迎花燈活動的時間和路線意見逐漸分歧，為解決問題，翰林福德爺透過乩身傳達將原本廟宇的轄區一分為三的意見。

擲得最多聖筊的白沙村文德宮留住神像；口莊地區得到香爐，另建明德宮，彰化市湳尾莊得到文武判官，另建修水岩。

事情結束後，原本每日都有扶鸞降乩儀式的文德宮，卻發生乩童無法附身的事情。經居民多方考察，原來翰林福德爺時常在其他兩間廟「外遊」。

於是村民為福德老爺娶妻，並在隘口處建崇德宮，以此看住福德老爺，以免祂「外遊」。這就是崇德宮土地婆的由來。

崇德宮土地婆尊號「福德聖母」，目前國內以土地婆為主神的廟宇相當少，僅知除崇德宮外，雲林還有間頂柴福德宮。

土地婆對於保佑產婦平安以及作物豐收相當靈驗。另有一傳說是剛光復時，某次大雨，溪水暴漲，將要沖垮堤防，幸賴土地婆以火光示警，幫助村民逃過一劫。

不過你現在若到廟中參拜，卻會發現仍是土地公、婆同坐，根據蔣敏全所著之《文風德教－花壇鄉文德村》一書中所考證，此土地公神像是有人請進來一同接受香火的，彼此非夫妻關係，作者對此行為相當不以為然。

不知翰林老爺土地公做何感想？要是我的話，就權當那位土地公是太太上班地點的同事吧！

因為不能反客為主，所以土地婆依舊坐於較尊貴的龍邊，主神地位依舊，而廟內中央燈籠也打著「福德聖母」、「土地婆」尊號。

門神也是仙女，在在都說明了這裡土地婆當家！

作者為一介小角色

照片來源：作者部落格。

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