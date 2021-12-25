對於不少NBA球員來說，能在每年例行且全國關注的耶誕大戰出賽，是種很棒的榮譽，但對勇士球星柯瑞來說，卻不是這樣！將於26日耶誕大戰前往鳳凰城客場面對太陽的柯瑞，近日突然坦承自己不喜歡打耶誕大戰，因為他就是打不好。

「以我個人來說，我就是不喜歡打耶誕大戰這種比賽，因為我就是打不好，」柯瑞表示，「我也不知道是什麼原因，只要碰上耶誕大戰，我就會打得很低迷，所以我會試著在周六(美國時間)糾正這一點。」這是勇士連9年參加耶誕大戰。

事實上，柯瑞每次來到耶誕大戰，表現就變得很掙扎，他在耶誕大戰生涯場均只有13.1分，投籃命中率僅3成，三分命中率也只2成，不過隨著他在本季手感火燙，更只差6顆三分球就可投進生涯3000顆三分球，或許表現會不同以往。

勇士不僅柯瑞對耶誕大戰很有意見，勇士總教練科爾也不太滿意聯盟賽程安排，「參加耶誕大戰是種榮幸，這是一個跟外界展示的機會，因為很多球迷都會看比賽，但我認為應該要有一條規則，那就是不能連兩年都在客場打耶誕大戰。」勇士去年耶誕大戰作客密爾瓦基遭遇公鹿，更以99比138慘敗。