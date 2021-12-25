十四五規畫中國將研發跨江越海深水複雜環境水下隧道建造技術。（澎湃新聞）

澎湃新聞25日報導，大陸跨海通道建設除了大連灣海底隧道、伶仃洋深中通道、通蘇嘉甬鐵路等已開建的工程，還有持續推進中的瓊州海峽、渤海海峽跨海通道。遼寧、山東兩地也同時在推動渤海海峽跨海通道規劃建設。大陸國家鐵路局近日發布《「十四五」鐵路科技創新規畫》（以下簡稱《規畫》），明確「十四五」時期中國鐵路科技創新工作的指導思想、基本原則、發展目標和重點任務。《規畫》是中國鐵路領域關於科技創新的首個五年發展規畫，對促進鐵路科技自立自強、推動鐵路高品質發展，支撐建設科技強國、交通強國具有重要意義。

大陸國家鐵路局網站23日發布的「國家鐵路局關於印發《」十四五「鐵路科技創新規畫》的通知」公布了《規畫》全文。

《規畫》提出「十四五」鐵路科技創新6方面重點任務，包括技術裝備、工程建造、運輸服務、智慧鐵路、安全保障、綠色低碳等。

其中，工程建造方面，《規畫》指出，以重大工程為依託，發揮科技創新關鍵性作用，提升勘察設計綜合實力，突破複雜艱險山區工程建造關鍵技術，攻克嚴酷環境災害孕災機理及防控技術難題，為高起點高標準高品質推進國家重大工程建設提供有力支撐。

澎湃新聞報導，《規畫》「專欄3：工程建造領域重點工程」點名提到了多個工程建造領域重點工程，其中包括「研發沿江沿海和跨江越海深水複雜環境水下隧道建造技術」。

據新華社2020年8月報導，國際隧道和地下空間協會主席嚴金秀2020年8月22日在穿江越海超大斷面盾構隧道建造技術高端論壇上表示，中國穿江越海隧道科技已達到世界領先水準。

嚴金秀說，中國是世界上隧道數量最多、建設規模最大、發展速度最快的國家。高速鐵路隧道技術體系已基本形成，穿江越海水下隧道建造技術、艱險山區複雜地質條件長大隧道建造技術等取得很大進展，隧道掘進機研發與製造取得重大突破。