2021年即將進入倒數階段，而今年的露營及戶外活動風氣持續熱絡，據旅遊票券平台KLOOK統計，今年國內疫情回穩後，下半年最受矚目的國旅活動Top10 中，除了長年熱門的主題樂園外，就屬露營最受歡迎，讓不少民眾都把跨年活動移到戶外進行，也避免在疫情間與大批人群人擠人的風險，加上最近開始氣溫急降，消費者也紛紛準備好要往戶外跨年的新體驗，帶動了電商上的保暖商品熱銷。

蝦皮購物的sOlac充電式暖暖包，原價1680元，優惠價890元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物就觀察到，自11月來站上的電暖器、電毯、暖手器等關鍵字搜尋量明顯提升，11月站上前10名熱銷電器商品中，光保暖電器就占了其中4名，暖手器訂單量更成長超過470%。PChome 24h購物也發現，今年戶外跨年以保暖家電、娛樂通訊、露營設備三大類關鍵字熱搜量最高，而因山上溫度偏低，熱衷戶外、露營的消費者也多留意了可攜式保暖相關商品，帶動了桌上型、腳邊適用的迷你尺寸保暖家電銷量躍升，還有在簡易型的娛樂家電，像口袋型投影機、藍牙喇叭等均成熱門商品。Yahoo奇摩購物在雙12檔期就觀察到，露營登山設備單週銷量即較去年增加60%，在最近因冷氣團到來，更助長了暖手寶銷量較上月翻倍成長之餘，USB加熱毯也成為了熱銷品。

遠傳friDay購物的可顯電量溫度USB速熱暖暖蛋YT1 2入組，原價1780元，1月3日前特價649元。（遠傳friDay購物提供）

樂天市場盤點後發現，今年戶外運動商品如登山、露營用品等銷量，與去年同期相比約成長了30%，連帶戶外輕便電器如電暖器、藍芽喇叭等也有近20%成長，加上今年多次受寒流影響，適合戶外使用的保暖電器更是戶外運動愛好者的購買首選。遠傳friDay購物上的各式保暖商品均提前熱賣，尤其近日氣溫再度下探，保暖商品就瞬間成長30%，當中以方便攜帶的暖手寶堪稱人氣王，尤以可愛動物外型的商品最為熱銷。在momo購物網上也是以可透過USB充電重複使用，且造型多元的暖手寶最受歡迎，12月至今買氣年增2倍之多。

Yahoo奇摩購物中心的AOPEN無線隨身劇院投影機（QH11內建喇叭），原價4890，特價3990元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的Roommi多功能行動電源供應器，原價5880元，領券折價後5660元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

而各大電商也推薦了一系列適合在戶外露營跨年時使用的商品，蝦皮購物就推薦了「HERAN禾聯小暖心露營適用電暖器」，主打輕量方便攜帶，為露營保暖的好伙伴，但如果營地沒電供應，則有方便收納在口袋中的「sOlac充電式暖暖包」，外觀高級有質感、不到千元即可入手，成為了最近送禮自用的首選。PChome 24h購物就推薦支援側投與手機投螢的「萬播Wanbo Full HD智慧投影機T6 Max 攜帶式(台灣代理版)」，再搭配具有環繞立體音效的「BALMUDA The Speaker 無線藍牙喇叭」，在戶外也能輕鬆觀看跨年晚會打造氣氛。

遠傳friDay購物的義大利BLACK HAMMER采柔陶瓷不鏽鋼真空彈跳保溫杯，1月3日前享買大送小組合，原價1990元，特價660元。（遠傳friDay購物提供）

樂天市場則有近兩周以來保暖家電銷售排行榜第一名的「黑設微型低功率電暖器」，主打熱風效率高、低頻噪音及高移動性的特色，還有露營時不可或缺的照明設備，像「Black Diamond Spot 高防水頭燈」具有IPX8高規格完全防水等級，可是露營必備品之一。momo購物網就推薦了獨家的「可夢科技」電熱款比心圍巾，內建電池無線隨時帶著走，還有快速升溫、智能恆溫、電量顯示等特色，還有露營時煮食必備的「LIFECODE」第3代陶磁電暖器，僅0.8kg好攜帶之餘，溫風狀態更為露營區友善用電瓦數，帶動了近期熱銷破百件之多，另外還有一系列免插電式暖爐也是必備品之一。

樂天市場上珍愛頌生活館的黑設微型低功率電暖器，原價1490元，特價930元。（樂天市場提供）

蝦皮購物的HERAN禾聯小暖心露營適用電暖器，優惠價1290元。（蝦皮購物提供）

momo購物網獨家的可夢科技比心圍巾電熱款，原價1580元，1月3日前特價1280元。（momo購物網提供）

PChome 24h購物祭萬播Wanbo Full HD智慧投影機T6 Max 攜帶式（台灣代理版）限時優惠，原價1萬3900元，27日到28日限時特價9900元。（萬播提供）

PChome 24h購物的BALMUDA The Speaker 無線藍牙喇叭，原價1萬290元，1月3日前特價7722元。（PChome 24h購物提供）

momo購物網的日本Aladdin阿拉丁攜帶式卡式瓦斯暖爐，原價1萬8000元，1月31日前特價1萬3640元。（momo購物網提供）