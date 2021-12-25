網路上近期流傳一部行車紀錄器，一名男騎士因搶先一輛汽車左轉，疑似惹怒該車駕駛，汽車便在下個路口轎車向右靠，直接把機車撞倒在地，惡劣的行徑全被行車紀錄器拍下，不少網友看了痛罵汽車的行為如同「蓄意謀殺」。
有網友在臉書社團《爆料公社二社》分享行車紀錄器，影片中事發地點位於台南市永康區埔園街，透過影片可見一輛白色汽車20日上午8時許要左轉進四維街時，另名男騎士在汽車的左側，而兩車幾乎同步向左轉；下段畫面中，機車騎士靠道路的右側行駛，而汽車則加速追上前，逕自向右靠，機車隨即因碰撞而倒地，汽車則停在路邊。
有網友在留言區加碼分享遭撞騎士的後側行車紀錄器，透過這段影片明顯發現，騎士已先停等在埔園街口，但與汽車同步左轉後，汽車隨即加速上前撞上他。
文章曝光後，網友爭論不休，有網友認為是機車硬要搶著左轉，也有人痛罵汽車駕駛的行為，「蓄意傷（殺）人」、「兩段影片都看過了，四輪莫名其妙」、「看完留言，原來是汽車～自己耐不住性」、「看完另一段影片，機車一定要告到底，別和解啊」。
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