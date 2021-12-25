黑人陳建州與范瑋琪衰捲王力宏婚變風波，沒想到南拳媽媽彈頭另闢戰場砲轟「見到兄弟出事就秒切割，逃得像猴子」，未料卻被李妍璟爆料曾被他強壓過，事後他隔空多次向女方致歉，未料事隔一日，他再度發文：「當我很敬重的道歉，不是代表我是錯的」，再次掀起網友熱議。

李妍憬昨（24日)轉發彈頭PO文並打臉：「你務農是種檸檬嗎？我有賣過柚子歐（喔）！15年沒見？那錢櫃我是見到鬼了嗎？」讓他態度放軟二度道歉，更強調「我們都有家人孩子」，未料稍早又再度發文，解釋自己道歉原因，他表示：「當我很敬重的道歉，不是代表我是錯的，是因為我非常敬重」，接著喊話酸民：「懇請留言要注意！我們不要這樣子，給下一代跟家人傷害，好不好」，態度從強硬轉為趨緩。

彈頭撂狠話「小心全要去坐牢」後再度刪文。（南拳媽媽 彈頭 - 宋健彰臉書）

彈頭表示整起事件都是自己的錯，呼籲不想讓孩子看到不堪入目字眼，更再次喊話：「多點愛，多點溫暖！！麻煩了，謝謝不要再來亂」，未料文末又撂下狠話：「我誠懇道歉，不是因為我是錯的..用字太深，看不懂的話我簡單講小心，你們全部要去作牢」。

不過彈頭發文一小時後又刪文，立刻被網友留言狂酸：「不要刪文啊！繼續嗆秋（囂張）讓大家評評理嘛」、「建議你不要再刷存在感了，可以安安靜靜嗎」、「如果你真的為了你家人和女兒好，安靜別再發文了」。