稱「高雄人逼全台吃萊豬」綠抗議批羞辱 趙少康諷：不是說萊豬很好？這是好事

四大公投案結果出爐後，資深媒體人趙少康21日指出，在反萊豬議題上光是高雄就贏20萬票，直言「高雄決定全台灣人吃萊豬」；此話引發補教界名師呂捷23日在臉書批，「這已經不是黨國思想，是帝制思維」，請把該句話收回去。對此，趙少康昨下午也在臉書做出回應，他說，「令人遺憾的是，身為歷史老師，呂老師只跟隨綠媒起舞，不探究我發言的背後含意，做出我就是痛恨民進黨，遇到民進黨就杯葛的結論，我要強調這樣的貼標籤是錯的。」

趙少康在臉書指出，大家對公投結果可以各自解讀，而且數字會說話，高雄支持吃萊豬的比反對的多了近20萬票，剛好是全國支持吃萊豬比反對吃萊豬多的20萬票，是引用數據分析得票結構，方便民眾了解這次公投「發生了什麼事」，高雄勝出的票數足以讓結果翻盤，是呈現事實，不是指責，也點出民進黨大內宣的矛盾。

關於呂捷表示，「而且就算高雄打了個平手，禁萊豬的票數也未達門檻，依舊不成案不是嗎？」趙少康認為，這正印證了公投綁大選的重要性，因為沒有綁大選，民眾缺乏冒著陰雨出門甚至返鄉投票的動力，讓這次公投的整體投票率只有41%，是同意跟不同意比例都無法跨越25%門檻的最大原因。

趙少康進一步說，「令人遺憾的是，身為歷史老師，呂老師只跟隨綠媒起舞，不探究我發言的背後含意，做出我就是痛恨民進黨，遇到民進黨就杯葛的結論，我要強調這樣的貼標籤是錯的」。

對於趙少康的發文，呂捷昨晚也在臉書發出長文做出回應，「公民投票是公民意志的展現，票多的贏、票少的輸。所以不會是只有高雄人來做決定」、「全國有四百多萬票同意讓美國含有萊劑的豬隻進口，您單指『高雄』這就是在貼標籤。有關萊豬的事情，每個人心中都有一桿秤，我理解且尊重」。