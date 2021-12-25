今天上午在中央氣象局玉山測站發現有下雪情況。（氣象局提供／林良齊台北傳真）
今天上午在中央氣象局玉山測站發現有下雪情況。（氣象局提供／林良齊台北傳真）
今天上午在中央氣象局玉山測站發現有下雪情況。（氣象局提供／林良齊台北傳真）
今天上午在中央氣象局玉山測站發現有下雪情況。（氣象局提供／林良齊台北傳真）
今天上午在中央氣象局玉山測站發現有下雪情況。（氣象局提供／林良齊台北傳真）
今天上午在中央氣象局玉山測站發現有下雪情況。（氣象局提供／林良齊台北傳真）

受到冷空氣影響，今天上午在中央氣象局玉山深測站發現有下雪情況。

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