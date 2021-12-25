耶誕節玉山下雪了！冷空氣報到 飄雪美景畫面曝 09:572021/12/25 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天上午在中央氣象局玉山測站發現有下雪情況。（氣象局提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午在中央氣象局玉山測站發現有下雪情況。（氣象局提供／林良齊台北傳真） 今天上午在中央氣象局玉山測站發現有下雪情況。（氣象局提供／林良齊台北傳真） 今天上午在中央氣象局玉山測站發現有下雪情況。（氣象局提供／林良齊台北傳真） 受到冷空氣影響，今天上午在中央氣象局玉山深測站發現有下雪情況。 入冬最強冷空氣周六到 這2天恐下雪 跨年天氣出爐 耶誕節有望下雪！冷氣團報到這時最冷 跨年天氣出爐 #耶誕節 #下雪 #冷空氣 #林良 #報到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今越晚越冷！連凍4天 低溫迎10度 跨年天氣出爐 07:212021/12/25 生活 合歡山雪季月底啟動交管 警編排勤務力求交通順暢 15:432021/12/23 生活 《女力》演員為公益再重聚！人氣王、NG王原來是他們 19:272021/12/23 娛樂 年末寒流來襲！陸中東部局部驟降12℃ 湖南等地周末迎雪 11:292021/12/23 兩岸 耶誕節玉山飄雪成銀白世界 合歡山、武嶺紛紛湧入追雪民眾 10:182021/12/25 生活 NHK：日本擬暫緩派官員出席北京冬奧 09:262021/12/24 國際 冷空氣今報到！氣象專家：明晚、周一晨平地下探10度 10:012021/12/25 生活 大陸與瑞士將成立部級金融工作組 推動股市互聯互通等 10:172021/12/21 兩岸 今晨10.5度 冷完周末改下雨 專家警告：這地區要小心 08:382021/12/18 生活 雷伊大迴轉 明起全台強降雨3天 下波冷空氣入冬最強 08:182021/12/19 生活 明起雨炸全台 更強冷氣團這天來襲 低溫探10度以下 20:552021/12/20 生活 生活熱門新聞 人妻炮友是誰？他曝蕾神「這2字」藏玄機：難怪覺得噁心 - 生活 花椰菜怎麼洗不會有蟲？內行曝多1步驟保證乾凈 - 生活 《華根初上》完整版瘋傳片商要告 台灣第一女優說話了 曝自己悲慘經驗 - 生活 半數上班族年薪不到50萬 他一句話揭真相：太寫實了 - 生活 起風了？陸網友突齊喊「求王力宏復出」 原因曝光萬人戰翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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