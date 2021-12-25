央視報導，今天（25日），中國首個百萬千瓦級海上風電項目——三峽陽江沙扒海上風電場實現全容量並網發電。

三峽陽江沙扒海上風電場項目位於廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮南面海域，規劃總裝機容量170萬千瓦，總投資約350億元人民幣。項目於2018年11月開工建設，分為5期建設，共安裝269台海上風電機組。

該項目每年可為粵港澳大灣區提供約47億千瓦時的清潔電能，可滿足約200萬戶家庭一年用電量，每年可節約標準煤約150萬噸、減排二氧化碳約400萬噸。

中國海上風電可利用海域面積300多萬平方公里，其海上風電產業正從近海向深水遠岸發展。中國國家能源局最新數據顯示，我國海上風電裝機規模已居世界第一。

目前，中國主流的海上風電機組都安裝在近海海域，以水深低於60公尺的近海項目為主。不久前，位於江蘇如東海域，離岸距離76公里的國家電投江蘇如東800兆瓦海上風電項目實現全容量並網，再加上25日實現全容量並網發電的三峽陽江沙扒海上風電場，多家能源類央企已經開始探索遠海風電發展新模式。

據報導，陽江沙扒海上風電場首次應用了抗颱風型漂浮式海上風電機組，與傳統固定於近海海床上的風電機組相比，漂浮式機組在獲取深遠海域穩定優質風電資源的同時，不影響近岸漁業及其他相關產業活動。