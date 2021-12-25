一名林姓計程車司機，4年前在基隆某卡拉OK店家載一名女子返家，女子一上車就酒醉倒在後座大睡，這名色運匠竟然將車開往一處道路施工的工地圍籬內，先全身猥褻後，又到後座將女方衣物強行脫光後性侵，女子事後央求林男送她到一家養身館找友人，她一下車就向養身館員工高喊：「救救我！司機強暴我！」，經員工報警後被逮。但林男審理時辯稱是女方要求進行性交易，法官並不採信，林姓事後與女方以30萬元和解，獲得原諒後，依強制性交罪判3年6月。

根據判決書記載，林姓計程車駕駛，於民國107年8月13日凌晨0時許，在基隆市搭載酒醉無法自行行走之A女後，因見其不勝酒力倒臥後座昏睡之際，將其載至基隆市某拓寬工程施工圍籬內停車後，竟萌乘機性交之犯意，先於A女昏睡不知抗拒之際，從駕駛座將右手伸入A女內褲內撫摸A女下體，並進行指侵，因動作太大讓A女因此驚醒。

林男見A女醒來後，立刻從駕駛座下車，開啟右後車門，將A女身體壓住並將A女右手抓住，將A女之裙身衣褲脫掉，撫摸及親吻A女胸部及下體進行猥褻。

當時A女猛力掙扎反抗，但仍遭到林男壓制在計程車後座進行性侵，完事後A女哭著請求林男載她到某養生館找朋友，A女在該養生館外下車後，因酒醉乏力，趴靠在階梯上，林男竟然還下車進入該養生館詢問有無A女朋友，養生館員工外出查看，A女隨即呼救「救救我，司機強暴我」，這時養身館員工驚覺不對，立刻報警將林男逮捕。

林男審理時，承認與女子有發生性行為，但辯稱是兩情相悅，還說A女裝可憐說離婚要養小孩，要求用2千元代價進行性交易。

基隆地方法院法官審酌，林男趁女方酒醉無力抵抗，強迫進行性侵，毫無法治與道德觀念，但考量已與女方和解並賠償30萬元，女方也原諒林男並求情「判輕一點」，因此判有期徒刑3年6月，全案仍可上訴