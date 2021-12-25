「福斯新聞」報導，美國加州洛杉磯警局23日日接獲報案，指伯靈頓百貨(Burlington store)遭歹徒持槍襲擊。警方隨即趕到現場，並將嫌犯擊斃。遺憾的是，1名在更衣室的14歲女孩，卻因流彈穿透更衣室牆壁而中槍，不幸身亡。

這起槍案發生在聖費爾南多谷北好萊塢伯靈頓百貨。警方於當地時間11時45分接獲報案，表示1名男子形跡詭異，與1名婦人口角並攻擊該女。此時，另有通報指出現場有人持槍攻擊。

警方隨即趕赴現場並展開搜索，發現1名身上有多處冒血傷口的女性；就在距離這女子不遠的地方，警方找到現嫌犯並將其擊斃。

不過，事後清理現場時，警方發現更衣室牆上有一個洞，走進去一看發現少女胸部中槍倒地。洛杉磯警局表示，「我們走到牆後，發現這裡是更衣室，地上倒臥1名14歲少女，其已無生命跡象」。驗屍官證實，少女死於胸部槍傷。

當記者詢問女孩是否遭員警開槍打死；警方則回應，「初步研判，少女胸部槍傷來自於員警的配槍」。

儘管一開始不清楚少女是否有父母陪伴，以及她是否因歹徒出現而躲在更衣室中；但洛杉磯警局指出，當時少女母親與她一同在更衣室裡試衣服。

警方聲明稿強調，員警當時不知道有14歲少女在牆後的更衣室中。更衣室的位置就在歹徒正後方，那不在員警的視線範圍內。

洛杉磯警察局局長摩爾表示，「這起事件導致1名無辜孩童死亡，這對所有人而言都是毀滅性悲劇。我對年輕女孩失去性命深感歉意，我了解沒有任何語言能撫慰家人難以想像的痛苦」。