立法院修憲委員會23日開召委會議，決定後續討論議案分類與五位召委分工，但因會議主持人國民黨欲推鄭麗文、綠欲推鍾佳濱，雙方談不攏，最後流會將議程送交政黨協商決定。修憲複決投票明年有望進行，看到民進黨普遍支持修憲綁大選的態度，藥師林士峰直言：「公投綁大選對民進黨團來說是議題自助餐嗎？」認為民進黨反對公投綁大選，卻又支持修憲綁大選，雙標的態度令人吃驚。

林士峰24日在臉書發文表示，民進黨立委初步規劃修憲複決綁大選，一看到這個狀況，讓他忍不住驚呼「不對啊！」因為民進黨的主張，明明就是「不同意公投綁大選」，當初民進黨上下都說這樣會讓議題失焦，容易讓人民的思想被政黨綁架等，那此案理論上也該「不同意修憲綁大選」才對。

林士峰強調，一樣是表決事情的投票，而這次的主旨是「是否同意修改憲法」，他相信修憲的議題內容可能還比這次公投的一些議案複雜，那他不禁想問民進黨：「到底為什麼這回你們主張要綁大選？」、「公投綁大選對民進黨團來說是議題自助餐嗎？」

此文發出後迴響熱烈，網友紛紛留言：「有利於DPP的綁大選就可以綁啦！」「雙標黨你意外嗎？」、「綠能你不能」、「新北市不等於台北縣，混打不等於重打，修憲不等於公投」、「我提的有台灣價值，別人都是阿共的陰謀」「事實證明公投不綁大選，投票門檻還是過不了」、「時空背景不同啦！」